El músic i activista Fina presenta aquest dissabte al centre cívic Ter de Girona el seu nou espectacle, batejat com a Poemons: Poemes fets cançó, cançons que són poema. Fina, que fa tres anys va publicar el seu primer disc Inconformista amb la col·laboració de Gossos i Les Anxovetes, aposta ara per unir música i poesia. L'espectacle, inclòs dins el cicle Mmm'agrada molt la música, inclou reinterpretacions de cançons pròpies i temes compostos a partir d'obres de poetes com Mireia Calafell, Maria Perpinyà o Mireia Vidal-Conte, que serà una de les convidades del recital. També participaran en la cita Laura i Mònica Rabassa. El músic actuarà també acompanyat pel guitarrista Rubén Paz.

El concert és dissabte a les sis i l'entrada és gratuïta, però cal reservar plaça.