un museu a l’aire lliure a tocar de l’autopista. RCR Arquitectes va presentar ahir el projecte per a la fàbrica Tipel de Parets del Vallès, un dels primers exemples de pop art a Catalunya. El prestigiós despatx olotí i Puigcorbé han ideat un recorregut i espais de contemplació que funcionin com un museu a l’aire lliure per apreciar el mural exterior de la fàbrica, una proposta a mig camí entre la pintura i l’escultura creada als anys 70 per Eduard Arranz-Bravo i Rafael Bartolozzi.