The New Raemon és el cap de cartell de la segona edició del festival Recòndit, una cita que aquest any creix i s’estén a set pobles del Pla de l’Estany. Esponellà, Crespià i Vilademuls s’incorporen enguany com a seus d’un festival que uneix música, natura i esport amb propostes els diumenges al matí que inclouen concerts gratuïts i activitats lúdiques, culturals i esportives.

Organitzat per la promotora gironina La Tornada, arrencarà el 10 d’abril a Fontcoberta amb The New Raemon en format duo. Quinze dies més tard serà el torn de Joan Rovira a Camós, mentre que el duet format per Jo Jet i Maria Ribot seran els protagonistes a Esponellà i es tancarà el mes de maig a Palol de Revardit amb Mabel Flores.

El juny s’obrirà amb el cantautor Pau Alabajos, que celebra vint anys de trajectòria musical, i continuarà a Sant Miquel de Campmajor amb Alícia Rey, cantant de Sense Sal que aquest any estrena projecte en solitari. L’encarregada de tancar el festival serà la gironina Paula Grande, que arribarà amb nou disc sota el braç, D.O.’s. el 3 de juliol.

A més dels concerts, aquest any l’organització també fa una aposta per augmentar el nombre d’activitats vinculades al territori i a la natura. A cada municipi s’hi faran dues o tres activitats més el dia del concert, amb visites guiades, caminades, marxa nòrdica, un recorregut sensorial o una mostra de cervesa. A més, cada dia hi haurà jocs i malabars abans del concert per oferir activitats, també, per a la mainada.

El festival, a més, busca fer-se més sostenible i els concerts no tindran connexió amb el sistema elèctric, sinó que funcionaran amb acumuladors d’energia solar.