«Intentem desmarcar-nos del fet que se’ns consideri un quartet de saxos únicament. Treballem per acostar-nos a un estat on el més important és transmetre un missatge, comunicar, independentment del mitjà que utilitzem per fer-ho, en el nostre cas, els saxos», afirmen contundents els integrants Kebyart Ensemble, el quartet de saxofonistes que dissabte s’estrena com a artista resident a l’Ateneu de Banyoles amb un concert amb la GIO.

Nascut el 2014 a Barcelona per la unió de quatre estudiants de l’ESMUC amb ganes «descobrir en primera persona el fascinant món de la música de cambra», Kebyart combina sense complexos la música clàssica amb la contemporània, anant més enllà de la tradicional associació entre saxo i jazz: «el que defensem és el diàleg entre les músiques, no importa quan van ser escrites sinó la seva qualitat». «Reivindiquem aquest origen clàssic de l’instrument en la seva formació cambrística per excel·lència, el quartet de saxos, que neix només uns anys més tard que l’instrument», diuen uns músics que estan eixamplant el repertori del saxofon. Ho fan incloent als seus programes peces clàssiques que originalment no estaven escrites per ell i també composicions actuals, amb un parell d’encàrrecs a compositors nacionals i internacionals cada temporada. «No som un quartet que fa només música contemporània. Fem els nostres arranjaments, així que no només els encàrrecs quedaran per a les noves generacions, sinó que també les nostres transcripcions, que creiem que són marca de la casa», diuen. Un dels punts d’inflexió de la seva carrera va ser l’any 2016, quan el premi Primer Palau del Palau de la Música Catalana els va donar un aval molt potent de cara al públic. I és que, assenyalen, la seva és una proposta poc habitual en la clàssica. Reconeixen que als inicis van «haver de lluitar una mica més ser demostrar que el quartet de saxos era una formació igual de seriosa com ho pot ser un quartet de corda o un quintet de vent». Més que recel, però, diuen que el que més s’han trobat ha estat gent «sorpresa» per les possibilitats que ofereix la combinació de quatre saxos. Actualment, diuen, viuen la seva millor temporada, perquè estan immersos en una gira europea en el marc d’Echo Rising Stars, un reconeixement que els ha dut a debutar en pocs mesos en una vintena de sales europees com el Musikverein de Viena o la Philharmonie de París. «En certa manera ens sentim ambaixadors de la formació del quartet de saxos i de la música de cambra catalana per Europa, fet que és una forta responsabilitat, però a la vegada un regal extraordinari», asseguren. Tres recitals a Banyoles A Banyoles faran la seva primera residència artística, una «oportunitat», diuen, per mostrar-se com a artistes en tota la seva dimensió. Arrencaran dissabte amb un concert que també repetiran al Palau de la Música dos dies després. Serà amb la GIO Symphonia, interpretant obres de Philip Glass, John Adams i John Cage. El segon concert serà un recital dels que estan fent en els darrers mesos per Europa, amb un programa que inclou peces de Mozart, Mendelssohn i una peça escrita expressament per a Kebyart Ensemble pel prestigiós compositor Jörg Widmann. El darrer serà «tota una festa colorista», expliquen, actuant acompanyats pel pianista Albert Cano i el clarinetista Pablo Barragán, en un projecte de sextet inèdit fins ara.