Els escriptors Joan Francesc Mira i Joan Nogué han encetat aquest dijous el festival de literatura Mot de Girona i Olot, dedicat aquest cop al món rural. El certamen se celebrarà a les dues ciutats gironines des d'avui i fins al 26 de març. La conversa de Mira i Nogué, 'Història i memòria d'un paisatge', ha tingut lloc a la sala el Torín d'Olot, escenari que també ha acollit la segona xerrada del festival, 'La Tierra vive y en ella la sangre de los antepasados', que ha tingut com a protagonistes els escriptors Elicura Chihualif i Txalo Toloza-Fernández. Pep Berga, alcalde d'Olot, Izaskun Arretxe, directora de la Institució de les Lletres Catalanes, Maria Bohigas, comissària del Mot, i Judit Badia, codirectora, han inaugurat l'acte.

Aquest divendres la conversa 'Lliures i assilvestrats' reunirà Miren Amuriza, Carles Belda i Jordina Biosca, i 'Esborrar del mapa' posarà en diàleg l'autor xinès Yan Lianke amb Manel Ollé i Ricard Planas. El dissabte al migdia se celebrarà el Ver-Mot, en què diversos autors conversen tot fent un vermut a l'aire lliure. En el cas d'Olot es tornarà a fer a la plaça de Braus i comptarà amb Miquel Martín i Serra, Maica Rafecas i Llucia Ramis moderats per Toni Orensanz. A la tarda, hi haurà les converses 'Convocant l'esperit de Víctor Català' entre Núria Bendicho, Carlota Gurt i Mita Casacuberta, i 'Un conreu d'imaginaris' amb Selva Almada i Anna Guitart. La setmana vinent el Mot es trasllada a Girona i preveu converses entre autors com Xuan Bello, Olga Novo, Eva Vàzquez, Fernanda Melchor o Brenda Navarro, entre d'altres.