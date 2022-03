Marlango, Queralt Lahoz, Steffen Morrison o Zahara i Martí Perarnau amb el projecte Juno actuaran en la segona edició del festival Petit Paradís de Tossa de Mar. La cita, que se celebra a l'església de Sant Vicenç a la Vila Vella de Tossa, inclourà una desena de propostes en dies consecutius amb un aforament de 268 localitats i arrencarà amb un homenatge a Ava Gardner per commemorar el centenari del seu naixement.

La inauguració serà el 28 de juliol amb Relats d'amor al paradís, una producció pròpia del festival per retre homenatge a la protagonista de Pandora. Comptarà amb la cantant mallorquina Júlia Colom i la pianista Laura Andrés, les peces cinematogràfiques creades per l'artista visual Júlia Termes i les projeccions i il·luminació de David Lago.

Continuarà el 29 de juliol Marlango, amb Leonor Watling al capdavant, i l'endemà serà el torn de Queralt Lahoz, una de les grans sensacions de la nova escena flamenca, gènere que fusiona amb el hip-hop, el rhythm'n blues o els ritmes llatins.

La programació continuarà el 31 amb el pop electrònic del parisenc Oscar Anton; l'1 d'agost amb el trap de Sofía Gabanna i el 2 amb Guillem Roma.

Juno, el projecte de la cantant Zahara i Martí Perarnau, protagonitzarà la nit del 3 d'agost i el 4 Steffen Morrison hi presentarà el seu nou àlbum, Soul Revolution.

El Petit de cal Eril (5 d'agost) i Maren (6 d'agost) tancaran l'edició d'enguany.

El director del festival, Carles Gilibets, destaca que els artistes que protagonitzen les deu nits de concerts han adaptat els seus formats a les «condicions úniques» de l'església de la vila vella, per la qual cosa el públic hi viurà «concerts que només es podran veure al Petit Paradís».

Per la seva banda, l'alcalde de Tossa Ramon Gascons, ha aprofitat la prentació del festival per explicar les reformes realitzades a l'església vella de Sant Vicenç per tal de conservar i donar més valor a aquest espai històric de Tossa.

El festival també tindrà un escenari al far, on els artistes locals actuaran abans dels concerts principals per animar el village.

Les entrades ja estan a la venda al web del festival.