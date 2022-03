El Caixaforum Girona acull avui a les set la presentació del documental Els Karamazoff: A Walk on the SoHo Years a càrrec dels seus directors, Carmen Rodríguez i Juan Gamero. Serà en el marc del cicle Sala C, de cinema dedicat a la creació contemporània. El film es centra un grup d’amics i artistes catalans i la seva experiència personal dels anys 70 i 80 durant el boom artístic al barri del SoHo de Nova York, un dels períodes més creatius de l’art contemporani.