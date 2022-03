Diuen els maputxes que cada ésser humà està habitat per totes les estacions, però n’hi ha una que el persegueix i el marca de per vida. En el cas del poeta, assagista i traductor Elicura Chihuailaf, ho té clar: «a mi m’habita la tardor, per això tendeixo a la nostàlgia, i és aquesta la que em va portar a escriure». El poeta, primera veu indígena reconeguda amb el premi Nacional de Literatura de Xile, va ser ahir a Olot per participar en el festival Mot, enguany dedicat a la ruralitat, en una conversa amb el creador escènic Txalo Toloza-Fernández.

«Jo vaig començar a escriure per nostàlgia, quan vaig sortir de la meva comunitat per estudiar. Sense adonar-me’n, escrivia per poder parlar amb mi mateix», explica en una entrevista amb Diari de Girona.

Entén la literatura com «una conversa, és un diàleg amb els avantpassats, la família i la cultura a la qual pertanyo». «No sé quant durarà la conversa ni tinc la pretensió de permanència, però vull dir el que sé del lloc, el temps i la visió del món que no vaig escollir», assegura Chihuailaf, que, amb una obra escrita en mapudungun i castellà conrea el que defineix com a oralitura.

«Un és com un riu per on passa l’aigua de les paraules, a un costat de la riba hi ha la literatura, a l’altra l’oralitat, i jo formo part d’aquest territori entre les dues coses. M’hi sento ben acompanyat, perquè som molts que ens sentim part d’aquesta realitat on ressonen amb més intensitat les veus dels avantpassats», explica un autor amb una obra totalment lligada a la terra i la natura.

Chihuailaf va rebre el 2020 el Premi Nacional de Literatura de Xile, que va viure més que com un guardó personal, com el reconeixement a una cultura amenaçada i en conflicte amb l’Estat xilè. «N’hi ha molts que s’ho mereixien, però alguns hem de començar el camí», afirma sobre un premi que, abans, han rebut dos Nobel, Pablo Neruda i Gabriela Mistral. «Els dos són part del Xile profund, que van crear vasos comunicants amb els pobles natius i per això cal continuar dialogant amb ells», resumeix l’autor, que ha contribuït a la traducció al mapugundun d’aquests pesos pesats de les lletres xilenes.

Respecte a l’anomenat «conflicte maputxe», l’enfrontament entre els pobles originaris i l’Estat xilè, insisteix que el seu poble «no és bel·ligerant, és fill de la terra i quin fill agraït no s’aixeca quan la seva mare és violentada?». «A nosaltres ens interessa que l’Estat assumeixi que el conflicte el van crear ells usurpant el nostre territori», resumeix.