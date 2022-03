La fotògrafa empordanesa Montse Capel inaugura aquest dissabte al migdia l'exposició mynameismoon al Celler Espelt. La mostra, que es podrà veure fins el 29 de maig al celler de Vilajuïga, reuneix catorze autoretrats en blanc i negre que l'artista va començar a realitzar el 2014 i que culmina el 2020, durant el confinament.

Formada en disseny de moda a Olot i en fotografia a IDEP Barcelona, Capel evoca en aquestes imatges una relació sensible entre la soledat i el desig, una relació que va passar per moments delicats els dies que vam passar tancats a casa. «Aquesta aproximació íntima de l’artista a situacions pròpies ens evoca amb sensibilitat la nostàlgia per les coses passades, i també amb el misteri, un ambient provocador, sensual», assenyalen des del celler.

La inauguració de mynameismoon tindrà lloc al Celler Espelt a les 12, hi intervindrà l’artista; Rafa Camps, comissari del cicle d’exposicions del Celler Espelt, i Anna Espelt, directora d’Espelt Viticultors.