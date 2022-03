Després de l'èxit de la primera edició, torna l'Arrima't, el festival de Poesia de Llagostera que, fins al 30 de març organitza tota mena d'activitats lligades amb l'art poètic. Nascut l'any passat, aquest projecte transversal vol apropar la poesia a la ciutadania en les seves múltiples vessants.

Enguany, el festival compta amb quinze activitats per a totes les edats que es celebraran al Teatre Casino Llagosterenc, al centre cultural Can Roig i també a l'aire lliure, a més d'altres equipaments culturals llagosterencs. El concert Las Amigas de Yoli obre aquest divendres el programa, que preveu també recitals com Trobada (25 de març) i Poemes del món (27 de març). També s'han organitzat tallers i espectacles familiars com Kumulunimbu (26 de març) i o l'exposició Arrels del Traç, que s'allargarà fins al 17 d'abril.

La presentació del festival serà aquest dissabte a les 12 a la plaça Llibertat. Anirà a càrrec de l'actriu Sílvia Bel, el cantautor Juan Manuel Galeas, el músic José "El Chote" i l'artista Fran León.

A més, la programació acull l'entrega dels premis literaris Antònia Adroher, que tenen per objectiu la sensibilització en temes socials i la promoció de l'ús literari del català als centres educatius de les comarques gironines.