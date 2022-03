L’actriu Carme Elías va anunciar ahir dissabte que pateix alzheimer. Els pocs que ja coneixien l’amarga notícia, van llegir en una altra clau el seu discurs de recepció del Gaudí d’Honor, fa just un any, en el qual la grandiosa dama del teatre, el cinema i la televisió va parlar de l’angoixa de perdre’s en el bosc i no poder sortir. És ara quan fa el pas endavant, en el Brain Film Fest (CCCB), pensant més en els altres que en si mateixa.

«Vaig rebre el diagnòstic fa tres anys, tot es va destapar de manera aterradora durant el rodatge de Las consecuencias (2019), dirigida per Claudia Pinto, en la que no tenia el paper protagonista, no podia continuar les frases», explica en una entrevista a El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Diari de Girona. «Penso que fer-ho públic ajuda a donar visibilitat a una malaltia que ha quedat tancada a l’interior de moltes famílies», afegeix.