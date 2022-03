La Llibreria Geli de Girona va celebrar ahir el seu 143è aniversari. Fundada l’any 1879, ha sobreviscut a «guerres, dictadures, pandèmies i crisis mundials», tal com publicar ahir al compte oficial de Twitter de la llibreria. Per celebrar-ho, la Geli va organitzar la presentació del llibre Morir-ne disset (Edicions Proa), la primera novel·la del dramaturg i director de teatre, Sergi Belbel, que li ha valgut el 62è Premi Sant Jordi de Novel·la del 2021.

L’acte, presentat per Xavier Delòs, ànima de la llibreria, va aplegar una desena de persones entre els quals hi havia traductors, productors de teatre i escriptors, com els gironins Josep Domènech i Josep Maria Fonalleras.

Durant la presentació, que va ser un diàleg constant entre Delòs i Belbel, l’autor va reconèixer que, si no hagués estat per la pandèmia, no hauria escrit la novel·la. «La pandèmia ho va congelar tot, i va ser en aquesta congelació on vaig trobar el temps per endinsar-me en el gènere novel·lístic», assenyalava Belbel, ja que admetiaque l’estrès i l’activitat constant que requereix la dramatúrgia el tenia «absorbit» les vint-i-quatre hores del dia, encara que ja feia uns quants anys que li havien proposat d’escriure un llibre. Tot i això, ser un personatge «conegut» en el món del teatre el feia sentir un «intrús» en el sectornovel·lístic, és per això que es va presentar al Premi Sant Jordi, «perquè les obres s’han de presentar obligatòriament amb pseudònim», confessava Belbel. La sorpresa va arribar, però, quan li van comunicar que havia guanyat el premi.

L’obra, que narra la història del jove assassí Ernest Calvo, es mou entre l’humor i la sàtira mentre retrata les contradiccions d’una societat catalana en procés de canvi. Una novel·la que, segons l’autor, ha obert una «nova via» de cares al seu futur professional.