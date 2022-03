El periodista i escriptor garrotxí Martí Gironell, va presentar ahir a la Llibreria 22 de Girona el segon volum de les aventures del Talp Felip, titulat Un talp a l’Antiga Egipte (Baobab), il·lustrat per Coaner Codina.

Es tracta d’una sèrie de contes infantils que va començar el 2021 amb Un talp al meu jardí (Baobab), quan el Talp Felip, protagonista de la història, apareix un dia per sorpresa al jardí d’en Quim i en Pep i els proposa viatjar sota terra per descobrir-los el món que s’hi amaga. El llibre, que ja va per la quarta edició, va servir de pretext a Gironell per a seguir explicant aventures. D’aquesta manera, en aquest segon volum, Un talp a l’Antiga Egipte, el Talp Felip fa viatjar a en Quim, en Pep i als seus petits lectors fins a l’Àfrica nord-oriental gràcies al seu rellotge màgic. L’objecte els permet entrar en una piràmide, ajudar a la filla d’un faraó a trobar el seu gat i aprendre el secret dels jeroglífics. «La idea és anar cobrint etapes històriques a partir dels àlbums il·lustrats», exposava l’autor que, al mateix moment, assegurava que es va adonar que els llibres infantils són un bon recurs per a la mainada «per no perdre la curiositat».

El periodista, que té dos fills de nou i cinc anys, va reconèixer que la paternitat va ser un dels punts d’inflexió que el van fer passar de la literatura adulta a la infantil. «He hagut de llegir molts contes», assegurava Gironell amb un somriure, fins que un dia, un dels seus fills li va confessar que li agradaria «entrar en un». Un somni una mica més difícil d’aconseguir com a pare, però no impossible, tal com ha demostrat. «Per entrar en un conte, has de ser un nen dibuixat», comentava l’escriptor, i així va néixer El nen dibuixat (La Galera, 2015), el seu primer conte infantil.

«Em prenc igual de seriosament un llibre per adults que un per infants», sentenciava el periodista mentre signava exemplars demostrant la traça que té amb la mainada. Al seu costat l’acompanyava Coaner Codina, que ha estat l’encarregada de donar forma tant als protagonistes de la història com als món per on viatgen. La il·lustradora, que ha participat en grans projectes infantils com Una mà de contes, ha treballat colze a colze amb Martí Gironell. «És veritat que, en el primer volum, la Coaner va entrar a formar part del projecte quan la història ja estava escrita», declarava Gironell. Tot i això, Un talp a l’Antiga Egipte ha estat un projecte «fet a quatre mans».

Actualment, Gironell i Codina ja estan treballant en el tercer volum del conte en el qual el Talp Felip viatjarà a l’Antiga Roma, segons va explicar el propi autor.

La presentació i signatura del llibre va aconseguir atraure els més petits de casa, que es mostraven il·lusionats quan Codina o Gironell els hi ensenyaven els detalls del llibre. «En aquesta pàgina pots escriure el teu nom en jeroglífics, retallar-ho i enganxar-ho a l’habitació», explicava l’autor a un infant. I és que, a part de narrar una aventura, el conte també és molt interactiu i dinàmic, fet que permet «connectar molt més amb el lector», apuntava l’autor.

Jordi Gispert, gestor de la Llibreria 22, es mostrava satisfet amb la presentació del llibre «tot i que el temps no acompanyés».