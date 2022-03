Dinou anys després de la seva separació, el 2001, molts són els qui esperen que Mikel Erentxun i Diego Vasallo tornin als escenaris per repassar junts himnes de tall generacional com Una calle de París, Palabras sin nombre, Esos ojos negros, Jardín de rosas o Cien gaviotas. Sobre aquesta possibilitat, Erentxun recorda que el 2013 ja van realitzar una gira amb motiu del llançament de l’EP El Duelo. «Tot va començar una mica com una broma. Inicialment, només havíem de fer un únic concert a Mèxic, però aquella actuació va derivar en un senzill, després en un EP i al final va acabar amb una gira de dos anys. Ho passem molt bé i es pot dir que la porta ha quedat oberta». No obstant el músic afirma que per ara no està en els seus plans cap mena de retorn. «A curt o mitjà termini no hi ha res, però la porta de Duncan Dhu no està per res del món tancada» assegura a l’hora que afirma que manté una relació excel·lent relació amb el seu antic company musical. «Amb en Diego tenim una relació magnífica. Sopem o dinem un cop per setmana. Des que vam posar fi al projecte conjunt, ell també ha continuat fent música i, de fet, acaba de publicar Las rutas desiertas, un disc boníssim, que també presentarà en una gira. Això sense oblidar que ha participat en aquest Amigos de guardia».