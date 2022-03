La Llibreria Geli de GIrona, la més antiga de Catalunya, va celebrar cent quaranta-tres anys el dia 19 de març. Hores abans de l’efemèride, a les xarxes socials de l’establiment van publicar un tuit que en poques hores es va convertir en viral: suma més de 8.000 agradaments i gairebé 2.000 retuits: “Si us plau, no ens diguin en veu alta que s'estimen més fer una comanda per Amazon d'un llibre que podem encarregar i rebre en 72h. Potser algun dia us trobareu la llibreria Geli tancada per sempre i demà hem de celebrar 143 anys al servei d'aquest ofici. Gràcies”.

El missatge ha rebut centenars de comentaris, la gran majoria de suport a la llibreria, entre ells de clients habituals i també d’alguns escriptors i editors, que recordaven el paper fonamental de les llibreries. Si us plau, no ens diguin en veu alta que s'estimen més fer una comanda per Amazon d'un llibre que podem encarregar i rebre en 72h. Potser algun dia us trobareu la llibreria Geli tancada per sempre i demà hem de celebrar 143 anys al servei d'aquest ofici. Gràcies #desde1879 — Llibreria Geli (@LlibreriaG) 18 de marzo de 2022 143 anys venent llibres prohibits sota els taulells, d'amagat i resistint guerra i dictadures, pandèmies i crisis mundials... #desde1879 al peu del canó a la Rambla Argenteria de Girona pic.twitter.com/cOnH1KtBaC — Llibreria Geli (@LlibreriaG) 19 de marzo de 2022 Fundada l’any 1879, la Geli ha sobreviscut a «guerres, dictadures, pandèmies i crisis mundials», tal com recorden des de la mateixa llibreria. El dia del 143è aniversari va organitzar la presentació del llibre “Morir-ne disset” (Edicions Proa), la primera novel·la del dramaturg i director de teatre, Sergi Belbel, que li ha valgut el 62è Premi Sant Jordi de Novel·la del 2021. La història de la llibreria Francesc Geli Geli, veí de Llampaies, es va establir a Girona per muntar una fleca, però va acabar obrint una llibreria amb la filla de Ca l'Oms. Inicialment es va anomenar Librería San José i la inauguració es va fer coincidir amb el dia de Sant Josep. La família Geli va regentar l'establiment fins a l'any 1988, quan va ser traspassat a la família Rodeja-Gibert. Resulta que Pere Rodeja, pare de l'actual gerent, va ser cridat quan tenia 14 anys per ajudar a classificar els llibres, tasca a la qual va consagrar la vida fins a la seva mort, que es va produir l'any 2009. Entremig, la família Geli, sense descendència i que havia afillat Pere Rodeja, li va traspassar el negoci. Avui, el seu fill, regenta el negoci. Ara fa tres anys, amb motiu del 140è aniversari vam parlar amb l'actual propietari: