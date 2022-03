Amb tot just vint anys, Mikel Erentxun (Caracas, 1965) debutava en el món de la música al costat de Diego Vasallo, amb qui formava Duncan Dhu. El 1985 sortia al mercat Por tierras escocesas, un EP de sis cançons que donava el tret de sortida a una reeixida carrera artística que, en 37 anys, ha donat com a fruit quinze àlbums en solitari i nou amb la seva antiga banda. I en vindran més. «Si el cos i la ment aguanten, jo vull ser com Bob Dylan i gravar discos fins a la fi dels meus temps» confessa des de l’altre costat del telèfon el músic basc.

Tot i que a ell li agrada sobretot mirar sempre endavant, el 2020, poc abans de l’arribada de la pandèmia, Mikel Erentxun va decidir que 35 anys de carrera era una xifra que havia de celebrar. La Covid-19 va alterar els plans inicials de fer un concert commemoratiu amb un bon grapat de convidats. Entre el confinament domiciliari i la incertesa dels moments viscuts en aquests dos anys convivint amb el virus, la idea es va acabar transformant en Amigos de Guardia, un doble àlbum en el qual el músic i compositor repassa bona part dels èxits de la seva dilatada trajectòria, tant en solitari com amb Duncan Dhu, acompanyat de les veus de molts amics i companys d’escena.

Bunbury, Coque Malla, Zahara, Iván Ferreiro, Eva Amaral, Santi Balmes, Maika Makovski, Miren Iza, Marc Ros de Sidonie, Andrés Calamaro, Amaia o Xoel López són alguns dels artistes que reinterpreten al costat d’Erentxun cançons tan emblemàtiques com Esos ojos negros, Mañana, En algún lugar, A tientas o Entre salitre y sudor en un disc que consta de 24 cançons i que ha donat peu a una gira que divendres vinent, 25 de març, arriba a La Mirona de Salt. Sense els amics, però amb la banda al complet, format elèctric i un «repertori guanyador», en aquesta gira també ha inclòs temes que finalment van quedar fora de l’àlbum, entre els quals l’emblemàtica Cien gaviotas o Cartas de amor.

«Em vaig fer una llista, durant els mesos de confinament, de tota la gent que admiro, que tinc els seus discos a casa i que escolto. La llista que vaig fer en un primer moment era llarga, ja que vaig tenir en compte que alguns no podrien, altres no voldrien... millor que en sobressin que no que en faltessin. Però la veritat és que vaig anar trucant a tothom, personalment, i la gran sorpresa i satisfacció va ser que tothom es va apuntar» confessa el músic sobre com va seleccionar els amics que participen de la celebració.

Les regles eren fàcils. Mikel Erentxun escollia als convidats i aquests eren els qui havien d’escollir les cançons. «Crec que el resultat final és una fotografia realista i força encertada del que han estat aquests 37 anys» apunta sobre un repertori de cançons que, en alguns casos, ha tocat centenars de vegades. «Hi ha cançons que em ve de gust menys tocar, més que res per cansament d’haver-les tocat moltíssim. Per exemple, Cien gaviotas, que mai falta als meus concerts, sent una de les poques concessions que faig al passat. L’acostumo a incloure en el repertori perquè a la gent li agrada escoltar-la, i encara que potser em ve de menys de gust al principi tocar-la, sí que és veritat que una vegada la canto deixa de ser meva i passa a ser de la gent» explica el músic, alhora que confessa que al seu repertori no hi ha «cap cançó que no m’agradi».

Preguntat per si, mirant al passat, canviaria alguna cosa de la seva extensa trajectòria artística, Erentxun assegura que «ara que fa dos anys llargs que miro enrere, m’he trobat amb moltes sorpreses i molt poques decepcions. No canviaria gaires coses. Està bé equivocar-se, no tot pot ser bo. Tant amb Duncan Dhu com en solitari hem gravat cançons dolentes, hem fet discos millors i altres de pitjors. Però al final és el normal en una carrera tan llarga, i crec que en el meu cas he estat sempre honest i coherent, amb la qual cosa no canviaria res».