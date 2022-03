Un recital poètic d’Enric Casasses amb degustació de vins inclosa o una ruta per les set llibreries de «Calonge, poble de llibres» de la mà de l’escriptor Màrius Serra són algunes de les activitats de la programació especial amb què el municipi celebrarà el seu primer Sant Jordi ple de llibreries. Del 21 al 24 d’abril, s’han revist tallers, presentacions, signatures, concerts i un gran espectacle de circ i dansa per celebrar la diada i convidar a descobrir la primera booktown estable catalana.

La programació especial de Sant Jordi arrencarà el 21 d’abril a la tarda amb un taller de titelles i el 22 d’abril a la tarda hi ha previstos tallers, un concurs per a joves o una trobada entre les col·lectivitats francòfones del Baix Empordà i l’escriptora Lydie Salvayre. A més, el Castell de Calonge serà l’escenari d’un recital poètic amb degustació de vins a càrrec del poeta Enric Casasses i La Gastronòmica, que anirà seguit de l’acte de lliurament del cinquè premi Empordà de novel·la.

La diada de Sant Jordi concentrarà gran part de les propostes, ja que a més de les parades de venda de llibres i roses, hi ha previstes iniciatives com el Mural de la literatura, on es podran deixar missatges i poemes; menús literaris als restaurants, partides d’escacs o un concert itinerant de l’Escola de Música La Moderna de Calonge. També hi haurà signatures d’autors, una cercavila de la Colla Gegantera, un concert familiar a càrrec d’El Pot Petit o un concert del grup de Corda de Calonge, a més d’un taller de kokedama i una taula de difusió de poètiques femenines i recitació de poemes. La jornada clourà amb El desè home de Toni Gutiérrez i Miquel Barcelona, un espectacle que planteja un diàleg escènic entre el circ i la dansa partint d’un poema de Lao Tse.

Diumenge 24 d’abril es clourà la festa de Sant Jordi amb un recorregut per les set llibreries de «Calonge, poble de llibres» a càrrec de l’escriptor Màrius Serra, que farà les seves recomanacions personals a cada un dels establiments, que van obrir a principis de desembre. Una Bingojam al pati del Cercle Calongí protagonitzada per la Litus Bingojam Band posarà el punt final a la programació especial.