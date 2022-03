Ernesto Sevilla debuta com a director al festival de Málaga amb la pel·lícula «Camera cafè» que recupera, deu anys després, als personatges de la mítica sèrie del mateix títol per a regalar als fans trossos de les vides dels protagonistes que sempre s’havien sobreentès, impossibles de comptar en aquells capítols de deu minuts. «El més difícil va ser pensar quina pel·lícula volíem fer, havia de mantenir el costumisme, l’humor, però també havia de ser surrealista. Calia ser fidel a la sèrie però havíem d’aportar alguna cosa», va dir el director, per a qui era prioritari que els elements que apareguessin en la pel·lícula ja estiguessin en la sèrie.

Amb Sevilla -mort dels nervis- al capdavant, l’equip al complet va participar ahir en una roda de premsa, on la cinta s’estrena en la Secció Oficial, no competitiva, pel 25 aniversari del festival de cinema de la ciutat. Protagonitzada per Arturo Valls, Ana Milán, Carlos Chamarro, Joaquín Reyes, Carolina Cerezuela, Marta Belenguer, Alex O’Doherty, Manuel Galiana i Esperanza Pedreño.