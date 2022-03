Després d’ajornar-se el 2020 a causa de la pandèmia, l’actuació del prestigiós tenor Juan Diego Flórez al festival de Cap Roig l’estiu passat es va convertir en una nit dedicada a lluitar contra els elements, fins i tot amb una tempesta elèctrica que va impedir-li fer els bisos. Amb l’experiència d’aquestes turbulències, el seu pas per Girona li devia semblar una bassa d’oli: a sopluig, amb la covid a la baixa i davant d’un públic totalment entregat a la causa.

Entre una escala la setmana passada a Munic amb Lucia di Lammermoor i el seu pas per Düsseldorf amb La Traviata el pròxim dissabte, Flórez va debutar ahir al vespre a l’Auditori de Girona, tot un cop d’efecte que situa l’equipament en una altra lliga de la mà d’un dels millors tenors del món.

Acompanyat a l’escenari per la pianista francesa Cécile Restier, Juan Diego Flórez va interpretar fragments d’òperes i algunes composicions de cambra dels principals compositors belcantistes.

Tres cançons de Schubert, tres de Bellini i dues àries de Rossini van marcar la primera part, mentre que va arrencar la segona meitat del programa amb tres cançons de Tosti. Tot seguit, va passar a l’òpera amb Donizetti, Verdi i Puccini.

Així, a la sala Xavier Montsalvatge van sonar passatges d’alguns dels grans rols d’un artista que va debutar als 23 anys a l’Scala de Milà i que des de llavors no ha deixat de sumar reconeixements i actuacions als principals escenaris lírics del món, com la Royal Opera House de Londres, l’Òpera de Viena o el Gran Teatre del Liceu.

Entre peça i peça, mirada al cel, lleu somriure i alguna petita inclinació de cap en agraïment als aplaudiments dels assistents, embadalits per una veu d’un nivell superior.

No s’hi va dirigir fins als bisos, guitarra en mà, per interpretar una cançó napolitana, Core ‘ngrato, i un tema «molt adequat pel temps en què vivim», Sólo le pido a dios, després de dir-los que havien estat «un públic meravellós». Va acabar amb Cucurrucucú paloma i tornant a l’òpera, mentre alguna bandera del Perú onejava a la platea.

Amb el recital de l’intèrpret llatinoamericà, figura indiscutible del panorama operístic mundial, l’Auditori tanca un cap de setmana de luxe, protagonitzat per dues estrelles de renom internacional -el tenor i Zaz, que va oferir una nit per emmarcar dissabte, en el marc del vintè aniversari del Black Music Festival- i per l’artista convidat de la temporada, el poeta Narcís Comadira.

El gironí, fil conductor de la programació coincidint amb el seu vuitantè aniversari, va inaugurar ahir a la tarda l’exposició Narcís Comadira, del gest sensible i la paraula dibuixada, amb una mostra seleccionada pel mateix autor de manuscrits, dibuixos o edicions amb portades dissenyades per ell que es podrà visitar al vestíbul fins al juny.

El recital de Juan Diego Flórez, a més, va ser la primera de les grans cites que els amants de la clàssica tenen en els pròxims dies a Girona.

L’altra serà el diumenge 3 d’abril, quan l’Auditori aculli l’únic concert a Catalunya de l’Orchestra of the Age of the Enlightenment per interpretar La Passió segons Sant Joan de Johann Sebastian Bach.

Considerada una de les formacions més importants en la interpretació de música barroca amb instruments d’època, estarà dirigida pel tenor Mark Padmore, que alhora cantarà en el rol d’Evangelista durant el concert.

NIT PER AL RECORD. L’Auditori ha acollit un cap de setmana d’alt nivell amb Zaz dissabte i Flórez ahir. 1 El tenor amb la pianista Cécile Restier. F

2 Un aspecte de l’auditori ple ahir a la tarda. F