Christie’s va anunciar aquest dilluns la subhasta d’un dels icònics retrats de Marilyn Monroe realitzat per Andy Warhol, que serà ofert al maig, durant la venda d’art del segle XX de la firma i el valor del qual s’ha estimat en uns 200 milions de dòlars.

Segons Christie’s, ‘Shot Sage Blue Marilyn’ és «un dels quadros més significatius a sortir a subhasta en tota una generació» i pot convertir-se en «l’obra del segle XX més cara» venuda en una subhasta.

Els experts de la casa de subhastes van equiparar el quadro a altres icòniques peces com la ‘Mona Lisa’ de Da Vinci, ‘Les senyoretes d’Avinyó’ de Pablo Picasso i ‘El naixement de Venus’ de Sandro Botticelli.

El quadro, un dels exemplars dels acolorits retrats de pop-art de Warhol, és ofert per la Thomas and Doris Ammann Foundation Zurich, i el 100% dels fons obtinguts amb la venda del quadro aniran a parar a l’organització, que té per objectiu millorar la vida de nens per tot el món, centrant-se en la salut i en l’educació.

El quadro, de colors blaus, roses i grocs i executat per l’artista nord-americà el 1964, s’oferirà sense garantia en la subhasta del maig, per la qual cosa no es va imposar un preu mínim perquè la venda s’efectuï. «El Marilyn d’Andy Warhol és el cim absolut del pop-art nord-americà i de la promesa del somni americà que encapsula optimisme, fragilitat, celebritat i iconografia tot en un», va explicar el director del Departament d’Art del Segle XX i XXI de Christie’s, Alex Rotter.

Warhol va començar a crear serigrafies de Marilyn després de la mort de l’actriu el 1962 i va compondre diverses reproduccions acolorides del seu rostre, tot i que no va ser fins al 1964 quan va desenvolupar una tècnica més elaborada i laboriosa, amb la qual va donar a llum l’exemplar que sortirà a la venda.

El quadro ha sigut exhibit en alguns dels museus més importants del món, entre els quals el Guggenheim de Nova York, el Centre Pompidou de París, el Tate Modern de Londres, el Reina Sofía de Madrid, el Royal Academy of Arts de Londres i el Neue Nationalgalerie de Berlín.