Banyoles acollirà a finals d'abril una presentació de luxe: la del llibre Linger On The Velvet Underground del crític musical Ignasi Julià, que anirà acompanyada per una actuació de Lee Ranaldo, guitarrista i cofundador de Sonic Youth, i Pascal Comelade. El nord-català al piano i Ranaldo a la guitarra presentaran en exclusiva una peça original amb l'esperit dels Velvet creada especialment per l'ocasió. Serà el 28 d'abril a l'Auditori de l'Ateneu, en la que serà la primera de les diverses presentacions del llibre del crític resident a Banyoles que es preveuen a Europa i als Estats Units.

El crític Ignasi Julià, gran estudiós de l’obra de The Velvet Underground, explica que ha escollit els dos músics per representar la dualitat de John Cale i de Lou Reed. «Vaig pensar a reunir dos músics que representessin la mateixa dualitat enfrontada del gal·lès John Cale, teclats i viola, i el nord-americà Lou Reed, guitarra elèctrica. Sembla molt més interessant que fer un recital de versió dels seus clàssics. Millor projectar cap al futur una música que avui segueix sonant contemporània», assegura. Linger On The Velvet Underground és l’edició internacional d’una antologia d’entrevistes a Lou Reed, John Cale, Nico i la resta del grup. Segons el mateix Julià, és el resultat de cinquanta anys d’exploració i estudi de la llegenda novaiorquesa. A més, representa el punt final d’una aventura que va començar amb Feedback. La leyenda de los Velvet Underground, l’any 1986, i la segona edició ampliada en anglès el 2008. Aquesta nova edició, que publica Ecstatic Peace Library, el segell de Thurston Moore, recull imatges inèdites i textos nous. Julià presentarà el llibre juntament amb el cineasta Manuel Huerga. L’acte començarà amb la projecció del programa de TV3 Arsenal: The Velvet Underground (1986), escrit per Julià i dirigit per Huerga. L’acte serà gratuït però requereix reserva prèvia d’entrades a www.cultura.banyoles.cat.