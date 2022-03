El periodista i escriptor Sergi Rodríguez Ibarra reuneix en un llibre infantil en català a 26 personatges rellevants de Catalunya que han estat i són referents de l’art, la literatura, el cinema, la música o l’esport, entre altres disciplines. Sota el títol «Catalans i catalanes que van canviar el món» (B de Block), el volum, il·lustrat per Cuchu, repassa les biografies d’il·lustres arquitectes, escriptors, músics, cuiners o esportistes que poden ser referents per als més joves, ja que molts d’ells segueixen en actiu. Hi apareixen personatges històrics com Antoni Gaudí, Pau Casals, Narcís Monturiol, Joan Miró, Salvador Dalí, Mercè Rodoreda o Carmen Amaya, però també Joan Manuel Serrat, Francisco Ibáñez, Ferran Adrià, Isabel Coixet, José Antonio Baiona, Josep Guardiola o els germans Gasol. Culmina la galeria de «genis» nascuts a Catalunya la cantant Rosalía, presentada com «la superestrella del Baix Llobregat».