Girona recupera aquest 2022 les Jornades Imatge i Recerca 'Antoni Varés' després del parèntesi obligat per la covid-19. Les sessions, que es faran en format totalment presencial, tindran com a eix central les tecnologies d'intel·ligència artificial i hi participaran ponents de diferents universitats d'arreu del món. Les jornades se celebraran entre el 16 i el 19 de novembre a cavall de l'Auditori-Palau de Congressos i la seu del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI). L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, destaca que precisament és «un bon moment» per dedicar les jornades a la digitalització, perquè ara mateix «aquest tema està a l'ordre del dia» i les diferents ponències i debats permetran «reflexionar, fer recerca i avançar».

L'Ajuntament de Girona, a través del CRDI, recupera enguany les Jornades Imatge i Recerca 'Antoni Varés'. La seva dissetena edició, després del parèntesi obligat per la pandèmia, tindrà lloc a mitjans de novembre. Aquest 2022, coincidint amb el 25è aniversari del CDRI, les jornades giraran al voltant de la reflexió sobre les tecnologies d'intel·ligència artificial. Com ja és habitual, durant els dos dies centrals (el 17 i 18 de novembre) les ponències i comunicacions es faran a l'Auditori-Palau de Congressos. Els altres dos dies es dedicaran a tallers, que es faran a les dependències del CRDI. «Les jornades organitzaran trobades amb persones professionals expertes per reflexionar, fer recerca i avançar en un sector de gran interès, el de la intel·ligència artificial i la digitalització», ha afirmat l'alcaldessa. «Cal posar en relleu que l'Arxiu Municipal sempre ha estat a l'avantguarda, i ho demostra una vegada més amb l'organització d'aquest esdeveniment», ha ressaltat Marta Madrenas.

De la programació, en destaca la presència del professor de la Universitat de la Ciutat de Dublín Yalemisew Abgaz, que presentarà la ponència 'La vostra col·lecció de patrimoni cultural està preparada per la IA? Una metodologia per a l'enriquiment semàntic d'imatges i fotografies culturals'. També és rellevant la intervenció de Vera Chiquet i Peter Fornaro, de la Universitat de Basilea, que parlaran sobre 'Interoperabilitat en fotografia computacional', així com la de Gustavo Lozano, de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, que tractarà la 'Identificació de processos fotogràfics mitjançant tècniques d'aprenentatge de màquina'.

Per la seva banda, els experts Josep i Ariadna Matas faran una aproximació a la legislació europea en matèria d'imatge i drets de propietat intel·lectual. Del conjunt de ponències, ressalten també la intervenció de Brecht Declercq, que donarà a conèixer l'activitat del Flemish Institute for Archiving en la digitalització audiovisual; la de Damián González, sobre els arxius fotogràfics del Comitè Internacional de la Creu Roja (ICRC); la de Gabriel Betancor, que presentarà l'Arxiu de Fotografia Històrica de Canàries (FEDAC), o la de Daniel Pitarch, sobre l'experiència en la utilització d'eines d'intel·ligència artificial en els fons del CRDI. La programació de les Jornades es completa amb una taula rodona, l'espai Memorial Ángel Fuentes i els tallers, a més de moltes altres presentacions en format més breu que s'inclouen a la sessió de comunicacions i tribuna d'experiències.

Nova guia del CRDI

Coincidint amb la presentació de les jornades, l'Ajuntament de Girona també ha donat a conèixer la 'Guia per a la descripció de documents fotogràfics i audiovisuals'. Publicada pel CRDI, vol ser una publicació de referència en aquesta matèria. L'objectiu de la publicació és el de fixar unes normes i procediments metodològics per a la descripció d'aquests tipus de documents. «Es tracta bàsicament d'un text normatiu que ha d'omplir un buit existent en la descripció de la imatge, tant en l'àmbit nacional com internacional i que es pot considerar un pas definitiu en la normalització del sector», destaca el consistori.

La intenció de l'Ajuntament és que el text tingui una incidència remarcable no només en l'àmbit dels arxius sinó també per al sector de la imatge, especialment per als bancs d'imatge i per a la comunicació, ja que el plantejament metodològic ultrapassa la influència en el sector patrimonial. La guia és el vintè volum de la col·lecció 'Textos i Documents' (de la qual en formen part també les actes de les Jornades Imatge i Recerca de totes les anteriors edicions).