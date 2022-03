L'actriu olotina Marta Puig, amb una intensa carrera teatral i televisiva a Madrid, rebrà les Ales a la Cultura d'Olot. El guardó, amb què la ciutat d'Olot reconeix persones o entitats per les seves contribucions en l'àmbit cultural, s'entregarà al Teatre Principal el 7 de maig.

Nascuda a Olot l'any 1943, Marta Puig es va traslladar a Màlaga amb vint anys i posteriorment a Madrid, on va triomfar com a actriu, apareixent en nombroses obres de teatre i sèries de televisió. No va ser fins al 2008, quaranta-dos anys després de la seva darrera actuació, que va tornar a trepitjar el Teatre Principal d'Olot, en el marc d'una gira de dos anys per representar Leonor d'Aquitània arreu de l'Estat.

L'Ajuntament d'Olot li vol reconèixer la seva trajectòria i tota la feina que fa en favor del teatre a la ciutat, especialment a l'Orfeó Popular Olotí. Allà va ser on va pujar per primer cop dalt d'un escenari i ha estat on ha tornat un cop jubilada, per dirigir diverses obres de teatre i transmetre els seus coneixements a les noves generacions d'actors.

Per assistir a l'entrega de les Ales a la Cultura cal agafar entrada gratuïta al web d'Olot Cultura.