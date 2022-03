El director i dramaturg gironí Jordi Prat i Coll es va endur ahir dos premis de la crítica teatral, el de millor espectacle en petit format i millor text, per la seva obra M’hauríeu de pagar, que també va sumar el guardó com a millor actriu de la barcelonina Àurea Màrquez. Paral·lelament, la intèrpret gironina amb diversitat funcional Andrea Álvarez es va emportar el guardó com a a millor actriu revelació pel seu paper a Mare de sucre, dirigida per la banyolina Clàudia Cedó, mentre que La Planeta va ser premiada com a millor sala.

La gran triomfadora dels XXIV Premis de la Crítica d’Arts Escèniques, que concedeix la plataforma virtual de crítics Recomana, va ser l’obra Opening Night, que va aconseguir els premis al millor espectacle, millor director (Marcos Morau), espai escènic (Max Glaenzel), millor vestuari (Sílvia Delagneau) i millor il·luminació (Bernat Jansà).