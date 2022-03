«La meva forma d’entendre les coses és escriure-les», resumeix l’escriptora Fernanda Melchor. Nom a l’alça en la literatura mexicana actual gràcies a novel·les com Temporada de huranaques, que la va fer finalista del premi Booker Internacional i s’ha traduït a trenta idiomes, participa dijous en el festival Mot a Girona amb una conversa amb Brenda Navarro titulada Eren bruixes?.

I és que l’origen de la novel·la que ha donat fama a Melchor és l’assassinat d’una dona «perquè era bruixa», segons afirma l’assassí. El protagonista de la novel·la, però, és d’un poble de Veracruz enmig de conreus de canya, proper als pous de petroli, un territori on les formes tradicionals de violència conviuen amb les noves i condicionen brutalment la vida de les dones.

«Vinc d’un país amb molts problemes de violència, tot i que el moment en què vaig néixer no era així. S’ha agreujat amb el temps i per això tenia la necessitat d’escriure-ho per entendre les coses», explica Melchor, que assenyala que, si bé li preocupa la situació de Mèxic -«i del món en general»-, es dedica a la literatura per «intentar entendre perquè tots som capaços de violència tan horribles».

«No només la veig a Mèxic, veig la violència a tot arreu», explica Melchor sobre un tema que recorre tota la seva obra, també Falsa liebre i la més recent, Páradais.

«Vinc d’una família disfuncional i els meus pares són persones genials, però la seva relació és molt dolenta. Créixer en un ambient on tot el dia hi havia conflictes em va fer adonar-me que el món és una mica així», continua.

Un dels seus cavalls de batalla és la denúncia de la violència contra la dona, abordant els feminicidis i altres expressions més soterrades: «Tinc la impressió que, és clar, ser una dona de color en un país com Mèxic és difícil, però ser una dona de color a Europa també i, fins i tot, ser una dona blanca a Europa té moments en què és difícil viure una vida plena. «Sempre hi ha un petit instant en què t’adones que ni la teva vida ni la teva paraula té el mateix valor que la vida i la paraula d’un home», diu l’autora mexicana, ara resident a Berlín.

«Em preocupa que, per molt que s’assoleixin conquestes socials, situacions d’igualtat... en qualsevol moment tot això pot retrocedir. En moments de caos i emergència, com la guerra, les dones són doblement vulnerades», assenyala, afegint que «sembla que el cos de les dones pertanyi tothom». «És interessant perquè passa això i com passa, en gran mesura per això vaig escriure Páradais, perquè volia analitzar la mirada masculina i com les dones també la tenim incorporada en la forma de mirar-nos i de veure les altres dones», apunta.

Assenyala, però, que no escriu pensant en provocar un canvi. Primer, perquè seria «molt ambiciós», i segon, perquè «la literatura genera el canvi quan actua des dels marges, sense la intenció de fer-ho».