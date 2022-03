L’associació Multicapacitats i la companyia Stoptrick Teatre s’han unit amb l’objectiu d’oferir un espectacle teatral «100% inclusiu». El 31 de març, el Teatre Municipal de Girona acollirà una vetllada per fer accessible el teatre a les persones amb discapacitat en què la companyia oferirà l’espectacle Una nit mooolt complicada en una versió adaptada perquè puguin gaudir-ne també les persones amb discapacitat auditiva i visual. Així, una hora abans de l’espectacle hi ha prevista una trobada per presentar els personatges i deixar tocar l’escenografia, i una estona després, una presentació en llengua de signes. A més, els usuaris amb cadira de rodes també tindran acompanyament per accedir a la seva ubicació.

«Volem fer una obra de teatre el màxim d’inclusiva possible», explica Elena Caro, de Multicapacitats, que assenyala que serà «un acte reivindicatiu, perquè demostrarà que tots podem participar del mateix espectacle».

«Els espectacles inclusius solen centrar-se en les discapacitats per separat, amb adaptació a la llengua de signes, per exemple, però no per a tot el col·lectiu», apunta la representant de l’entitat que lidera Isaac Padrós i que té com a missió principal, mostrar a la societat la situació de les persones amb discapacitat, donar visibilitat al col·lectiu i fer valdre els seus drets.

«El nostre objectiu és omplir el Municipal i mostrar al sector de la cultura que no podem treballar d’esquena a una part de la societat», explica Martí Peraferrer, director de l’espectacle, estrenat abans de la pandèmia. «La trobada prèvia que plantegem per presentar l’espectacle als espectadors no és una mesura gens costosa i, en canvi, pot ser molt útil per a un tipus de públic», diu.

Les entrades per a l’espectacle es poden comprar al web del Teatre Municipal de Girona. La recaptació es destinarà a les activitats de Multicapacitats.

Escrita per Pepe Vaquero, Una nit mooolt complicada és «una comèdia amb trampa» i compta amb la interpretació de Lourdes Palomares, David Estany, Maria Solà, Susanna Bosch, Elena Ballester, Jordi Manyà i el mateix Vaquero.