Perejaume, pel projecte artístic Guardar a fora; Daniel Gasol per Art (in)útil. Sobre com el capitalisme desactiva la cultura o El sentit de l’escultura de David Bestué i Martina Millà per a la Fundació Miró són tres dels projectes premiats en la 38 edició dels premis de de l’Associació Catalana de Crítica d’Art (ACCA), que es van entregar ahir al Museu d’Art Contemporani de Barcelona, el Macba. També van ser reconeguts pels crítics d’art Joana Masó per Tosquelles. Curar les institucions, el projecte Art i Escola de l’Advic i Montserrat Cortadellas i Francesc Vidal per Addend.

En total, per a les sis categories dels guardons aspiraven al premi una trentena de finalistes, molts dels quals eren gironins. Entre els candidats que optaven a premi hi havia, per exemple, el crític d’art de Diari de Girona Eudald Camps, en reconeixement a la seva trajectòria; la directora del Bòlit, Ingrid Guardiola, per l’exposició Cap a les deus. Una gramàtica fluvial o el projecte de La Volta de Sant Narcís. L’art gironí també comptava amb l’artista Núria Güell i les historiadores de l’art Maria Lluïsa Faxedas i Mariona Seguranyes entre les candidates als guardons dels crítics d’art.