L’artista Ignacio Llamas estrena el soterrani del castell d’Hostalric com a espai de creació contemporània. Fins demà, el túnel a prova de bombes de l’antiga fortalesa militar acull Lo que se esconde en las sombres, una instal·lació de Llamas que reflexiona sobre les aparences i l’essència de les persones a partir d’elements com ara la llum, la foscor i el ciment.

La instal·lació ha estat comissariada per l’artista Paulo Cacais, satisfet de treballar en un espai «amb càrrega històrica i emocional». «Poder obrir espais com el Castell d’Hostalric a l’art contemporani és un repte per als artistes, però també suma valor a l’experiència dels visitants», assegura el comissari de la proposta.