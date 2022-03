Història de la música del segle XX (L’electrònica), de Pau Riba, veu la llum aquesta setmana, quan encara no fa un mes de la mort del músic i escriptor. El llibre, publicat per Males Herbes, és un llegat intel·lectual elaborat al llarg de 35 anys, amb una particular visió de la història de la música del segle XX relligada per les evolucions de la tècnica instrumental i de l’enregistrament. Una «catedral» de 500 pàgines, coincideixen els seus editors, la culminació de la qual es va accelerar l’any passat quan Riba va ser diagnosticat de càncer.

En aquest volum, Pau Riba ofereix una història de la música del segle xx que parteix de la invenció de l’electricitat i de la possibilitat de controlar el so com no s’havia fet mai abans. D’aquí en sorgiran tot un seguit de revolucions formals i conceptuals que tindran la llibertat creativa com a fita, i també una poderosíssima indústria que abraçarà infinitat de camps.

Aquesta és la premissa d’una narració que es va ramificantper reflexionar sobre la cultura juvenil, la contracultura, la manera com el sistema l’acaba assimilant, i el que en queda de tot plegat. Pels seus editors, l’obra és una autèntica «catedral» per la seva ambició però també per la qualitat literària.

L’editor Ricard Planes en va lloar la «curiositat» que desprèn i la seva fascinació per «l’evolució». Al seu costat, la companya de Riba i qui ha tingut cura del seu arxiu personal els últims 27 anys coincidia ahir en com el músic va estar sempre obert a «l’evolució», i com va incorporar sempre la tecnologia com a eina, mentre altres correligionaris hippis la rebutjaven.

March va assenyalar que Riba va escriure les pàgines d’aquest llibre durant 35 anys, de forma intermitent i quan li ho permetia la professió. L’any passat el va reprendre, encarant ja el darrer passatge al qual va arribar finalment, l’eclosió del punk i el naixement de la música tecno.

Els editors van «córrer» per mirar de tenir-lo publicat aviat. Van ser a temps de fer que Riba el pogués tenir a les mans i –gairebé- acabés de llegir-lo abans de morir. Tres setmanes després, arriba a les llibreries.