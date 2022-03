María Fernanda Conejos Gómez, coneguda com a María Fernanda D'Ocón, ha mort a Barcelona als 85 anys. La valenciana era considerada una de les grans dames de l'escena a Espanya i una de les pioneres de la televisió a Espanya. El seu rostre va ser habitual en la pantalla petita, el teatre i també al cinema. En 1957 va protagonitzar una de les primeres sèries de televisió espanyoles 'Els Tele-Rodríguez', al costat de Mario Antolín.

Als anys seixanta i setanta intervé en nombrosos espais de teatre televisat emesos a través dels mítics espais 'Teatro de siempre' o 'Estudio 1'. També va protagonitzar un altre clàssic de la televisió: l'obra de terror 'El televisor' (1974), dirigida per Chicho Ibáñez Serrador per a la sèrie 'Historias para no dormir' i en la qual interpreta a l'abnegada esposa d'un embogit Narcís Ibáñez Menta.

Entre 1979 i 1981 es va posar al capdavant del repartiment del programa infantil 'La mansión de los Plaff'. Considerada una de les grans dames de l'escena a Espanya, primera actriu durant deu anys del Teatro Nacional María Guerrero i guardonada dues vegades amb el Premi Nacional de Teatre.