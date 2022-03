La Fundació Castell de Peralada destina aquest any a la dansa el premi Carmen Mateu a un jove artista europeu. Fins el 14 de setembre hi ha oberta la convocatòria de la tercera edició en la disciplina de coreògraf de clàssic, neoclàssic o contemporani amb una dotació de 30.000 euros en concepte per encàrrec d'un muntatge, a més d’una residència artística amb la companyia Acosta Danza per a la creació de la peça, que s’estrenarà al festival a partir del 2024.

Els guardons es destinen tant a dansa com a òpera. Es van instituir el 2019 per donar suport a artistes emergents i perpetuar la memòria de Carmen Mateu, mecenes del festival. El guardó va recaure en la seva primera edició en la primera solista del ballet del Teatre Mariïnski de Sant Petersburg, Maria Khoreva, i, un any més tard i amb l'òpera com a protagonista, es va imposar la compositora Helena Cànovas. Helena Cánovas rep el premi Carmen Mateu