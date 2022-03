L'escriptor gironí Carles Sala publica Capità Lluc, el llibre guardonat amb el darrer premi Folch i Torres. Es tracta d'una història d'aventures per a infants a partir de vuit anys publicada per La Galera. Mestre de formació, ja va ser guardonat amb el premi Josep M. Folch i Torres l’any 2009 per Cornèlius i el rebost d’impossibles.

Amb il·lustracions de Joan Subirana, Capità Lluc narra la història de dues colles d'amics, amb una rivalitat històrica i la complicitat d'uns quants avis i àvies, que emprenen un viatge per veure el mar que els marcarà de per vida. A més dels lligams entre infants i ancians, una altra de les particularitats del llibre és que està protagonitzat per un infant cec. Una temàtica tractada amb una naturalitat insòlita per Sala, com va destacar el jurat del Folch i Torres, integrat per Elisenda Roca, Paula Jarrín, Anna Guitart, Tina Vallès i Oriol Cansa. La presentació de Capità Lluc és aquest dissabte a les 11.30 a l'Escola del Foment Girona. A més de Sala, hi intervindrà la directora editorial de La Galera, Pema Maymó, i hi haurà contacontes a càrrec de la companyia La Minúscula.