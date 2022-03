El Duo Cassadó, reconegut internacionalment per la seva musicalitat i originalitat, publica avui divendres Kaddish, una obra composta per Maurice Ravel que es presenta com a aperitiu del seu nou treball, Hypnotik, que publica Warner Classics i que veurà la llum el proper 20 de maig. Compost per la pianista Marta Moll de Alba i el violoncel·lista Damián Martínez, Duo Cassadó canvia de registre en aquest nou disc per abraçar-se a una música minimal associada a la repetició, l’èxtasi i l’èmfasi. És un concepte en què, segons els músics, els sons s’utilitzen en la mínima expressió: «la repetició de les frases, l’harmonia i el pols constant ens transporta a un univers íntim».

Marta Moll de Alba creu que «la música té el poder de transportar-nos en el temps i traslladar-nos a una altra dimensió. Ens fa connectar amb la nostra essència com a ésser humà». Pel que fa a la novetat que avui es presenta, Damián Martínez assenyala que «Kaddish és un dels principals precs de la litúrgia jueva. Originalment concebuda per a veu i piano, el violoncel és sens dubte l’instrument idoni per crear una atmosfera d’èxtasi». Fins ara han publicat tres avenços més: Spiegel im Spiegel, obra del compositor estonià Arvo Pärt; Metamorphosis Two, composició original del compositor nord-americà Philip Glass, i Nana, composta per Sulkhan Tsintsadze, un dels compositors més rellevants del panorama musical de Geòrgia. Duo Cassadó ja va collir abans èxits de crítica amb discos com Rapsodia del Sur, guardonat amb el Melòman d’Or, o Rojo, amb què van realitzar el primer enregistrament mundial de Fantasia Espanyola, escrita per Ernesto Halffter i considerada per la premsa internacional com un enregistrament de referència. Els concerts que van oferir la setmana passada a la Fundació Miró, dins del Festival Barcelona Obertura, i a l’Auditori de Saragossa, dins de la programació de la Societat Filharmònica, van captivar el públic. Duo Cassadó ja ha actuat a les sales i festivals més importants del món.