Germà Negre celebra enguany el 10è aniversari de la formació, i ho fa amb la publicació de dos senzills ben especials, el primer d'ells, aquest «Filomena». L'origen d'aquesta cançó popular podria estar en un cuplet de l'any 1923 escrit per Manuel Sugrañes i el músic P. Requena (pseudònim de Joan Costa). Segons el músic i animador Miqui Giménez, excomponent del grup 'Els ministrils del Raval', la versió eròtica és un pasdoble de 69 estrofes carregat de «segones intencions» escrit per J.M. Torras, de Castellar del Vallès, i Josep Milà 'l'Onclo' de Vilafranca del Penedès. Aquest tema, que s'ha anat fent popular al llarg dels temps en aplecs, trobades, concerts, focs de camp i tavernes i ha estat versionat per grups com Follim Follam, Els ministrils del Raval o Les Absentes, arriba ara de la mà de Germà Negre amb una adaptació festiva i elèctrica amb la col·laboració de la Flora Sempere d'El Diluvi. En aquesta ocasió, el grup pretén divulgar la cultura popular i l'enfocament estripat, despreocupat i barroer de l'època en què es cantaven cançons com aquesta, amb el contrast d'una societat cada vegada és més crítica.

Germà Negre neix el 2012 a Banyoles amb la intenció d'omplir de balls i cançons populars les festes d'arreu del país. El projecte es caracteritza per agafar-se la vida i la música amb una saludable ironia, fent ús d'aquell repertori més estripat i amb clares puntes irreverents que formen part del mapa sonor dels països catalans. Sempre amb l'ànim d'explicar històries mitjançant la música, en el repertori hi podem trobar ingredients que apel·len a la reivindicació social i política. Amb referents clars com Esquirols, Grup de Folk, La Trinca, Al Tall, Pomada o Mesclat, entre d'altres, Germà Negre utilitza una sonoritat carregada de presa de terra. Fent ús d'instruments com el violí, l'acordió diatònic i la tenora, que donen un color mediterrani a un repertori que alterna versions molt personals de clàssics de la música popular a la cançó pròpia, amb unes línies estilístiques que van de la jota al blues, passant pel pasdoble, reggae o chachachà. Des dels inicis, el grup ha presentat el seu directe com una proposta que pretén fer que el públic sigui un actiu més de l'experiència festiva. Probablement, l'essència del grup rau aquí. Que amb més de 300 concerts a l'esquena, ha procurat que els oients siguin partícips de forma directa mitjançant dinàmiques de ball i cant. Durant aquests 10 anys, el grup ha actuat principalment a festes majors d'arreu del principat de Catalunya i a festivals de referència de l'aparador musical català. Germà Negre sempre ha compaginat les seves gires amb publicacions discogràfiques i espectacles que aproximen el grup a altres formats i conceptes de música en directe, fet que demostra l'interès per la versatilitat artística del projecte. Després d'un 2019 amb totes les incerteses del món, el grup ha editat aquest 2021 el seu darrer treball discogràfic 'Picants obscenes, amor i penes', un disc que ha anat acompanyat d'una gira de 25 concerts adaptats a les restriccions per la covid-19. L'espectacle fa un repàs a altres discs del grup i aposta per un format dinàmic amb l'objectiu de fer reviure al públic l'essència de la festa major. Aquest 2022 el grup celebra el 10è aniversari amb el llançament de dos senzills i una gira que pretén recuperar les peces més festives del seu repertori i conquerir les places mitjançant el ball i el cant col·lectiu de cançons d'ara i de sempre.