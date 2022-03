Iggy Pop, l'ex-Spandau Ballet Tony Hadley, Herbie Hancock o Chucho Valdés són les darreres incorporacions del festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, que celebrarà el seu seixantè aniversari amb La Fura dels Baus. Serà amb l'estrena a l'Estat de l'espectacle Pastoral for The Planet, una cita en què la companyia col·laborarà amb la Gio Symphonia.

En total, el festival oferirà una cinquantena de concerts, amb dos grans escenaris funcionant de forma simultània. I és que, després de dos anys totalment centrat al Guíxols Arena per la pandèmia, recupera l'Espai Port. A més, també oferirà concerts a l'església, el recinte original dels seus inicis, al Teatre Auditori i en diversos espais de la ciutat com el Salvament.

Estrelles com Iggy Pop, en un concert exclusiu a Catalunya; Chucho Valdés amb Paquito D'Rivera o Herbie Hancock s'afegeixen a la llista d'artistes ja anunciats, com ara Simple Minds, Jamie Cullum, Joan Manuel Serrat, Manolo García o Sopa de Cabra. També Zoo, Els Catarres, Leon Bridges o Nathy Peluso.

El festival més antic de Catalunya enceta una nova línia de treball per acostar-se a les grans obres de la música clàssica i la dansa des d'una mirada contemporània. Començarà amb l'artista Carlus Padrissa de la Fura dels Baus, amb Pastoral for The Planet, en el primer dels treballs que oferirà en tres anys com a artista resident del festival.

L'aposta per la dansa recaurà en l'estrena a Catalunya d'una nova versió de La consagració de la primavera i L'ocell de foc d'Igor Stravinski a càrrec del Ballet de Biarritz.

La música clàssica manté la seva flama encesa des dels inicis amb la nova formació Camerata de música Catalana, amb la interpretació d'Impressions Simfòniques del compositor guixolenc Juli Garreta.

El cicle KMO continuarà amb artistes referents de proximitat com Xavi Lloses i el Delicatessen inclourà per segon any consecutiu amb sis propostes amb veu de dona. A més, també s'estrena el cicle Música als puestos, amb sis concerts en diferents espais del festival, com l'ermita de Sant Elm o el Salvament.

L'espai familiar amb La petita Porta Ferrada by Petits Camaleons, crea un pont entre el certamen ganxó i el Festival Petits Camaleons de Sant Cugat, amb concerts, cercaviles i tallers diversos relacionats amb el món musical i les arts escèniques en general, on destaca la presència del concert de Joan Miquel Oliver.