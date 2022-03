La banda de rap combatiu del Masnou Lágrimas de Sangre torna aquest divendres amb el disc Armónico Desorden (Guspira Records), format per 15 cançons i amb col·laboracions d’artistes com Sharif, Falsalarma, Vito i El Pony Pisador. Still Ill (Jordi Estivill), una de les veus del grup, explica que els ha quedat un disc amb «un to bastant calmat i reconciliador» comparat amb l’anterior àlbum Vértigo, del 2019, que tenia un to «més agressiu i enfadat». Still Ill admet que a Armónico Desorden han intentat incloure «les idees polítiques dins de la quotidianitat» i de la seva manera d’entendre el dia a dia.

Armónico Desorden sorgeix d’uns anys de pandèmia i la formació repassa tot el que han viscut. Pan de lembas és la cançó que obre aquest treball, al conegut ritme de reggae i amb una forta influència del rock. També hi ha espai al disc per cançons contestatàries com Quien Manda i Hueles, en les quals carreguen sobre problemes actuals. Al disc també hi ha espai per un tema de bossa nova, Sin destino concreto.