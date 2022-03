El Museu d’Història de Girona reflexiona sobre les moltes cares de la maternitat amb l’exposició Maternitats. Una mirada diversa, que s’inaugura aquest dissabte i es podrà visitar fins al 19 de juny. A partir de les maternitats que transiten per les seves col·leccions, el museu proposa un recorregut pel temps i per la història que aborda temàtiques com ara el dret de les dones a decidir sobre el seu propi cos, el dol per la mort dels fills o el paper que s’ha donat a les dones tradicionalment, relegant-les a la criança i la llar.

L’exposició està formada per setanta-vuit obres procedents dels fons del mateix museu i de les diferents col·leccions que custodia, algunes exposades en els espais estables i d’altres, la majoria, guardades a les reserves i els magatzems. Perico Pastor, Enric Marquès, Francesc Torres Monsó, Vicente Huedo, Emilia Xargay o Jaume Geli són alguns dels artistes representats en la mostra, que es divideix en cinc àmbits temàtics: de les Mares de Déu a les manifestacions feministes proavortament, passant per la idealització de la dona com a mare o la cara més dolorosa de la maternitat, el patiment i la mort dels fills. La mostra també compta amb fotografies procedents del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Ajuntament de Girona i del Fons del Casal de la Dona, cedits per l’Arxiu Municipal de Girona.