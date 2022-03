«No vull idealitzar el camp, el que vull explicar és que no hi ha una única dona rural, ni un sol home rural, els espais i les persones són diversos, com a tot arreu», resumeix la cordovesa María Sánchez, escriptora i també veterinària. Sánchez, que va despuntar amb Tierra de mujeres, un llibre que homenatja les dones del camp, participa aquesta tarda en el festival Mot a Girona. Ho farà al costat de Teresa Ibars i Rosa Cerarols en la conversa Heretar la terra, perquè aquest any el certamen literari es fixa en la ruralitat.

Sánchez va exercir durant anys com a veterinària de camp, igual que el pare i el avi, i porta tota una vida vinculada a la terra, tema que predomina en tota la seva obra literària, tant a Tierra de mujeres - «un llibre sense etiquetes, perquè no és un assaig a l’ús ni una novel·la, és manifest i memòria»- com al poemari Cuaderno de campo o a Almáciga, un glossari poètic de paraules en desús.

L’autora andalusa critica que durant anys s’hagi escrit de la ruralitat «des dels extrems»: com un entorn totalment bucòlic, per desconnectar de tot, o com un espai d’analfabets i històries fosques i salvatges, com La família Pascual-Duarte o Los santos inocentes.

«M’encanta Miguel Delibes, però ens hem de qüestionar qui ha escrit sobre el medi rural, des de quin espai i des de quins privilegis, i, per exemple, perquè tots coneixem el concepte de l’Espanya buidada i poca gent sap que fa trenta anys que Mercè Ibarz ja parlava els canvis d’usos del sòl i la despoblació a La terra retirada, però clar, era una dona i escrivia en català».

«Jo no dic que la gent de ciutat no ha d’escriure del camp, i el cert és que en els darrers anys el relat ha canviat molt, però encara s’aplica l’etiqueta de rural a coses que, si ho giréssim i parléssim de la ciutat serien ridícules», explica i posa com a exemple els anomenats «crims rurals» o la idea de «dona rural» en singular.

En aquest sentit, el seu llibre més conegut, Tierra de mujeres, fa «d’altaveu» d’aquelles dones que van haver de renunciar a estudiar per dedicar-se a la feina: «Les dones al camp hi han sigut sempre, però en segon pla. No s’han sentit validades per contar les seves pròpies històries, i jo el que volia era fer un refugi per crear una comunitat».

En aquest sentit, parteix de la història de dones que, com la seva mare, als anys 60, amb dotze anys, va deixar l’escola per anar a recollir olives. «Per això m’escandalitza quan es diu que els pares vivien millor, es parla de matriarcat i fins i tot s’idealitzen els anys de dictadura. Les àvies i les mares no van tenir oportunitat d’escollir, i encara ara no les entenem prou ni ens preguntem per les motxilles que porten a sobre», continua.

La recepció del llibre, publicat per Seix Barral el 2019, «és encara ara increïble». «La gent que me’n parla sempre coincideix en dues frases: ‘has explicat la meva vida’ i ‘aquest llibre el podia haver escrit jo’», resumeix una autora que va trobar un refugi en la literatura quan estudiava a Còrdova.

«M’hi sentia molt sola, quan explicava què havia fet el cap de setmana a l’hort, cuidant les cabres... jo era una alienígena pels meus companys, era la paleta», explica María Sánchez, que actualment treballa amb races autòctones en perill d’extinció, però que s’ha passat anys recorrent Espanya i Portugal en furgoneta treballant per a unes noranta ramaderies i que va rebre el Premi Fundació Princesa de Girona de les Arts i Lletres 2021 per «la seva tasca com a poeta, escriptora i activista en defensa de la cultura rural, i especialment del paper oblidat de les dones al camp».

«El camp està molt masculinitzat, però també la literatura. Hi ha sempre el tòpic que la gent de camp és més masclista, però jo me n’he trobat més a la cultura, perquè entre ramaders ningú m’ha qüestionat la feina per com vesteixo o pel meu accent», diu.