Set anys després d’anunciar la seva separació, el 2015, Delafé y las Flores Azules han tornar a unir els seus camins per celebrar amb una gira molt especial les dues dècades de vida del seu projecte musical. Oscar d’Aniello i Helena Miquel tornaran a interpretar en directe èxits com Mar el poder del mar, El indio, La primavera o Espiritu Santo, en una gira que arrenca aquesta mateixa nit, a partir de les 21h a l’Auditori de Girona, amb el concert que donarà el tret de sortida a la desena edició del festival Strenes.

A Girona també hi sonarà el nou senzill, Aquí y ahora, que ha acabat originant aquest retrobament, set anys després de separar els seus camins. «L’Òscar no ha parat de trepitjar els escenaris, però jo, des del 2017, que vaig treure un àlbum en solitari, que no havia fet pràcticament res més. Em vaig aturar en un moment de la vida en el qual vaig ser mare. A finals del 2020, vaig sentir la necessitat de recuperar la meva faceta artística i, tot i que amb l’Òscar mai vam perdre el contacte, en aquell moment ja parlàvem més perquè havíem fet coses plegats» explica Helena Miquel sobre l’origen d’aquesta tornada als escenaris. «La idea inicial de fer un nou tema junts. A partir d’aquell moment ens vam començar a engrescar i del tema vam pensar a fer un concert, i d’aquí a fer una gira... De cop ens vam adonar que hi havia aquesta efemèride, que feia vint anys que vam començar i aquest ja va ser el motiu definitiu» afegeix la cantant i actriu, també coneguda pels seus papers en pel·lícules com No habrá paz para los malvados (Enrique Urbizu, 2011) i sèries com La Riera de TV3.

Sobre el nou senzill, Aquí y ahora, Òscar D’Anniello reconeix que inclou un missatge en clau de metàfora. «La pandèmia ens ha fet replantejar moltes coses. El fet de viure més el present, el fet de sentir-se més part del present i no fer tants plans de futur, vivint més el dia a dia. De fet, és això, nosaltres plantegem aquests concerts cadascun com un aquí i ara. Un a un, sense saber què passarà d’aquí a uns mesos, o d’aquí a un any. Ens hem tret tota la pressió, i crec que aquesta és la clau de l’èxit. Ara es tracta de gaudir-ho i de no ser esclaus del grup, sent conscients que potser d’aquí a 10 anys ja no ho podrem fer» afirma.

En la mateixa línia s’expressa la seva companya. «La gent té ganes de tornar a escoltar en directe a les dues peces originals del grup. De fet, la reacció de moltes persones quan vam dir que tornàvem, va ser increïble. Es tracta d’això, de gaudir-ho nosaltres tant com el públic que ens vingui a veure. Més que aportar alguna cosa nova, es tracta de recuperar i celebrar un moment que vam gaudir molt i que la gent té ganes de reviure» rebla Miquel.

L’impacte que Delafé y las Flores Azules -que en aquesta gira recuperen la banda amb la qual ja van girar per presentar el disc Las Trompetas de la Muerte (2010)- va tenir en el seu moment continua mantenint tota la seva vigència. «Vam ser un fenomen curiós, perquè en el seu moment, no sabien ben bé on ubicar-nos i, no obstant això, vam acabar sent el grup festiu dins dels festivals indies. Sempre donàvem aquest toc alegre i ballable que la gent gaudia moltíssim. Jo personalment aquell període el vaig viure amb molta felicitat perquè van ser uns anys en els quals ens vam poder dedicar professionalment a la música. Durant una dècada viure de la música és fascinant» recorda Helena Miquel.

«La veritat és que van ser uns anys molt dolços i molt agres en alguns aspectes. Perquè la música acaba sent un negoci i hi ha moltes coses que afecten l’autoestima a l’estat d’ànim del grup. El fet de viure la música és un somni que molta gent té i pocs complim. I que hi hagi persones que et diguin que una cançó els ha canviat la vida és molt fort» assegura D’Aniello, que el 2016 va llançar, en solitari com a Delafé, el disc La fuerza irresistible.