La Vall d'Aran ha celebrat aquest dissabte l'acte 'El Valle Grita', una mostra de reconeixement i afecte al cantant Pau Donés. Més d'un miler de persones han participat en l'enregistrament d'un videoclip col·lectiu per homenatjar la trajectòria artística i humana del líder de Jarabe de Palo, mort l'any 2020. Músics i admiradors de l'artista han interpretat de manera col·lectiva una de les seves cançons més significatives del compositor i cantant, 'Grita'. El promotor de la idea, el músic Mario Carnero, apassionat de la vall i de les seves muntanyes, ha dit que han buscat que les veus i instruments musicals ressonessin a les muntanyes que el cantant estimava tant, i que fossin testimonis d'un acte únic en el seu record.

El cantant tenia un estret vincle amb l'Aran, ja que era de la Ribagorça, concretament del petit poble de Montanuy. Molts veïns de la Vall d'Aran i també de Montanuy no s'han volgut perdre l'homenatge, però també hi han participat ciutadans que s'han desplaçat d'altres punts de la demarcació de Lleida i d'arreu de l'Estat espanyol. Carnero ha explicat que música, art, amistat i naturalesa s'han unit per sempre en aquest paisatge i que l'esdeveniment es podrà veure a tot el món a través del videoclip que s'ha enregistrat. En aquest enregistrament també hi ha participat l'Orquestra Simfònica de l'Escola de Música de l'Orfeó Lleidatà. Amb els instruments sobre la neu, han interpretat la peça.

'El Valle Grita' s'ha convertit en un acte únic en record de l'artista i 'Grita', una de les cançons més conegudes del grup Jarabe de Palo, en un tot un himne d'homenatge al cantant. Un cop finalitzat l'acte, Carnero ha destacat que el que s'ha viscut al Pla de Beret ha estat «meravellós i increïble» i que tothom ha tingut «les emocions arran de pell». Per aquest músic, poder recordar a Pau Donés envoltat de muntanyes nevades ha sigut «màgic» i poder-ho compartir amb aficionats vinguts de diferents punts d'Espanya i alguns de l'estranger, com França o Itàlia, ha estat «molt emotiu».

L'Albert i la Carme, de Juncosa i Lleida

L'Albert Guiu és músic i quan es va assabentar de l'homenatge que es volia fer a la Vall d'Aran no va dubtar a inscriure's. Ha vingut des de Juncosa (les Garrigues) per participar en el videoclip que s'ha gravat. Té un grup de música i ha afirmat que la música del líder de Jarabe de Palo «ha format part de la banda sonora del grup». Amb la seva banda havien seguit a Donés a molts concerts i per això no s'ha volgut perdre aquest dissabte l'homenatge «en un entorn privilegiat». Al Pla de Beret ha vingut acompanyat de la Carme Marsinyà, veïna de Lleida, que ha destacat «el carisma i la bondat» de Pau Donés.

La família Segarra, de Verdú

L'homenatge al Pau Donés ha reunit famílies senceres com la del Francesc Segarra, que ha vingut amb els pares i el seu germà. El Francesc toca la bateria i fins al Pla de Beret l'ha portat per fer-la sonar al ritme de 'Grita'. Aquest músic de Verdú ha explicat que, des dels d'inicis de Jarabe de Palo, els seus pares van començar a seguir el grup i ell i el seu germà es van afegir a aquesta afició. El Francesc ha destacat el lloc escollit per l'homenatge i ha afirmat que és un indret «preciós».

Els aranesos no s'han volgut perdre l'homenatge a Pau Donés

A 'El Valle Grita' s'hi ha vist força veïns de la Vall, alguns lluint la bandera aranesa, altres formant amb lletres el missatge que ja s'associa a Pau Dones, 'Vivir es urgente', i alguns amb instruments. El Manel Jaquet és professor de l'institut d'Aran de Vielha i ha recordat cada vegada que Donés va anar al centre a fer classes als alumnes. Jaquet ha participat en l'acte d'homenatge tocant el saxofon: «Sempre que hi hagi ocasió s'ha de recordar al Pau». Per Jaquet, era un «gran músic» però sobretot «una gran persona» i ha afegit que per Donés la Vall d'Aran era «la vida», «tant la seva gent com les seves muntanyes».