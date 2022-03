El retorn de Delafé y las Flores Azules als escenaris ha inaugurat aquest dissabte el festival Strenes de Girona. Nerviosos, amb ganes i amb l'emoció a frec de pell abans de començar el concert, Oscar d'Aniello i Helena Miquel s'han retrobat amb el públic set anys després per donar el tret de sortida a la gira per celebrar els 20 anys del grup. Hi havia ganes, moltes ganes, i el públic ha embogit i no ha parat de ballar des del primer minut un repertori que ha resseguit tot els «temes clàssics» del grup i que també ha portat a l'escenari Aquí Ahora, la seva nova cançó. Inici de luxe per a la desena edició de l'Strenes que portarà a la ciutat Jorge Drexler, Sergio Dalma o Dorian i aposta «desacomplexadament» per propostes emergents.

«Amb molts nervis, molta il·lusió, molta emoció, són moltes coses a la vegada». Així ha descrit Helena Miquel les sensacions abans de pujar a l'escenari de nou com a Delafé y las Flores Azules set anys després de separar els camins professionals. «Ara fa temps que estem assajant, però no és el mateix que pujar a l'escenari. Fa set anys ens enteníem amb la mirada, però això ho tenim una mica desentrenat, avui ho veurem», ha afegit D'Aniello. El que ha quedat clar des del primer minut és que el públic tenia ganes de retrobar-los junts i els assistents al concert a l'Auditori de Girona no han parat d'aplaudir, corejar cançons i ballar en cap moment. El repertori de Delafé y las Flores Azules no ha oblidat cap himne, unes cançons que han marcat una època obrint camí i influint la música urbana. «Han passat molts i anys i a vegades no som conscients que allò va marcar molta gent en un moment concret i que potser llavors van tenir un fill que avui ja té 15 anys, és com anar a un concert de 'remembers' quasi», ha reflexionat D'Aniello.

La Juani, Enero en la playa, Espíritu Santo, La primavera o Lo más bonito han fet les delícies d'un públic entregat, però també han portat a l'escenari per primer cop Aquí ahora, la cançó que han estrenat per celebrar els 20 anys del naixement del grup i per a aquesta gira de retorn. Si serà només una gira o escriuran nous capítols després encara està per veure: «Nosaltres ara estem vivint aquest moment i ens ho hem plantejat com una gira de celebració dels 20 anys. No ens plantegem res més, però anirem veient com ens anem sentint. Si al novembre estem cansats de nosaltres mateixos, no seguirem, però si ha estat una experiència meravellosa i ens ho hem passat superbé i hem fet una pinya descomunal i tenim ganes de continuar fent més coses, ja ho veurem», han explicat. El director del festival, Xavi Pascual, ha assenyalat que quan van saber que Delafé y las Flores Azules tenien intenció de tornar-se a unir ja van pensar que seria la proposta ideal per inaugurar la desena edició de l'Strenes: «Potser no serà el millor concert de la gira, però sí que serà segur el més emotiu perquè és el primer i el públic els pot tornar a veure després de set anys».

El festival Strenes fa 10 anys i, per celebrar-ho, han programat 41 concerts, han recuperat espais emblemàtics de la ciutat i portaran tres propostes a Barcelona. El festival acabarà el 21 de maig. Després de la darrera edició marcada per la pandèmia i amb el confinament comarcal decretat pocs dies abans de començar, el festival Strenes recupera pràcticament la normalitat, sense limitacions d'aforament i programant més concerts que mai. Es podran veure al festival les principals estrenes del panorama musical en l'apartat batejat com a Premium: Hi haurà Jorge Drexler amb l'avançament de cançons del nou disc, Sergio Dalma, Dorian, Els Pets, Els Catarres, Coque Malla, Macaco en format íntim, Doctor Prats, Suu, Lágrimas de Sangre, Blaumut, Sau30, Ramon Mirabet, Marina Rossell, la banda d'indie rock León Benavente, el retorn de Brams pel seu 30è aniversari, Magalí Sare o la banda clàssica del punk-rock-ska Agua Bendita. Més de la meitat de la programació és, però, per a propostes emergents de l'escena catalana com Sofia Gabanna, Tesa, Les Montses, Habla de Mi En Presente, Senyor Oca o Xebi Sf. Un cartell marcat especialment per les propostes de música urbana, les que més força tenen actualment sobretot en el públic més jove.