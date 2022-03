Fa més de dues dècades que treballa en el món de l’animació per a gegants com Disney, Netflix o Sony, però Alberto Mielgo ha aconseguit una nominació a l’Óscar amb la seva aposta més personal, The windshield whiper (El limpiaparabrisas), un poètic curtmetratge que reflexiona sobre l’amor. «M’he deslligat una mica del treball comercial, m’agradaria que l’animació anés per camins diferents als quals la gent està acostumada, aquest cinema familiar de 0 a 99 anys», diu a Efe Mielgo (Madrid, 1979), guanyador de tres Emmys pel curt The witness, que va rodar per a la sèrie Love, death and robots i que també se situa en el camí d’aquesta animació diferent. Autodidacte, Mielgo va descobrir la seva passió des de ben petit quan li van regalar un còmic de Tintín i als sis anys va començar a fer-los ell mateix. «No vaig anar mai a una escola professional excepte uns mesos, però ho vaig haver de deixar perquè no m’ho podia permetre», assenyala. Establert a Los Angeles, passa llargues temporades a Madrid, on té la seva productora, Pinkman, amb qui ha rodat aquest curt que aquesta matinada podria guanyar l’Óscar, coproduït amb el també espanyol Leo Sánchez Studios. «Tots dos vam començar del no-res i hem anat creixent», apunta Mielgo, també pintor i autor dels dissenys de El limpiaparabrisas al capdavant d’un equip de més de 40 persones. «L’animació necessita molta gent, tant artistes com tècnics», afegeix.