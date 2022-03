La vintena edició del Black Music Festival (BMF) ha estat la de la "tornada a la normalitat". El certamen tanca aquest diumenge amb un bon regust de boca pels organitzadors, especialment per "l'èxit de públic" que hi ha hagut en la vintena d'espectacles que s'han programat. A més, des de la direcció del festival remarquen que els concerts es van programar en un període de restriccions i, per tant d'incertesa. En aquest sentit celebren que tots els previstos s'hagin fet amb total normalitat i alguns d'ells amb aforaments omplerts de gom a gom, com el de Zoo a la sala la Mirona de Salt (Gironès) i que va servir per donar el tret de sortida del BMF. La direcció espera poder treballar "amb total normalitat" de cara al 2023.

De fet, aquest relaxament de les mesures que ha permès recuperar els aforaments, i la presència d'artistes internacionals, com la francesa Zaz que va omplir l'Auditori de Girona, el guitarrista dels Estats Units Cory Wong que ha actuat a la Mirona, la seva compatriota Gisele Jackson que va oferir un concert al Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, els anglesos PBUG que van actuar a la Sala Apolo de Barcelona o als madrilenys Morgan, que també van congregar molts espectadors a l'Auditori de Girona. A més, cal tenir en compte el cartell d'artistes catalans que han actuat al BMF, en concerts que han tingut "molt bona acollida" per part del públic. A tall d'exemple, Xarim Aresté, que va presentar Ses entranyes, el seu nou disc, per partida doble a Barcelona i a Girona. També amb artistes com Joana Serrat que va actuar al Centre Cívic de Sant Narcís o Queralt Lahoz que ho va fer a Fornells de la Selva. També hi han passat grups reconeguts com A Contra Blues a Girona, La Soul Machine a Reus, la Black Music Big Band Junior a Corçà i la Black Music Big Band, que van interpretar l'espectacle 'Red Hot Chili Peppers Revisited' a Viladecans. El punt i final del Black Music Festival ha tingut lloc al Parc del Migdia de Girona amb el tradicional Black Music Pícnic, un esdeveniment familiar i gratuït que ha comptat amb les actuacions de Dàmaris Gelabert que amb l'espectacle 'És l’hora del jazz', que vol acostar aquest gènere musical a infants i famílies, els barcelonins The Black Barbies i la Small Miller Band, una big band de joves músics de l’Escola Municipal de Música Cal Mariner de Sallent.