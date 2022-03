Per què es regalen ous per Pasqua? Per què hi ha xiprers als cementiris? La mare de Déu de Montserrat ha estat sempre negra? Per què hi ha tretze oques al claustre de la Catedral de Barcelona? Aquestes són algunes de les preguntes -i respostes- que es plantegen al llibre Festes i Tradicions Catalanes (Reedbook Ediciones), escrit pel periodista gironí Àngel Rodríguez. En aquest volum, Rodríguez explica detalls i curiositats de les principals festes populars que se celebren arreu de Catalunya i la Catalunya Nord, tant d’origen litúrgic com de caràcter popular. El llibre es presentarà demà a les set de la tarda a la Llibreria 22 de Girona.

L’objectiu del volum, explica Rodríguez, és fer difusió de la cultura catalana, però també «trencar esterotips». Per exemple, l’autor posa èmfasi en el fet que festes com la de Sant Valentí o la de la carbassa (altrament coneguda com a Halloween) són festes «més catalanes del que la gent es pensa». «Algú pot pensar que Sant Valentí és una festa comercial, però al segle XIV ja hi ha un poema que explica que els catalans ja celebraven Sant Valentí per celebrar l’amor», explica, i afegeix: «Tot i que per xarxes socials hi ha gent que insisteix que el dia dels enamorats s’ha de celebrar per Sant Jordi, en realiat ho pots fer dels dos dies, o també per Santa Gemma, que era invocada per tenir parella, o per Sant Antoni de Pàdua, a qui les noies pregaven per trobar xicot», explica. I el mateix passa, indica, am b la festa de la cabrassa, l’1 de novembre: «Els nostres avis fa molts anys que aquell dia menjaven castanyes i feien servir carbasses per fer por», assenyala.

En canvi, l’autor subratlla que hi ha altres tradicions que molta gent considera estrictament catalanes i que en realitat també se celebren a altres llocs: per exemple, el tió també es fa cagar al Pirineu Aragonès, i a la Catalunya Nord tenen un «cagaire» que evoca al «caganer» del pessebre.

I com aquestes, centenars de curiositats. Des de la cavalcada dels Reis d’Orient més antiga de Catalunya -que, al contrari del que es pensava, no és la d’Igualada, sinó que Rodríguez ha trobat documentació que indica que és la deBarcelona- fins a cementiris curiosos com el de Bausen, a la Vall d’Aran, que malgrat ser municipal només té una tomba i en el llibre explica per què.

A més, el volum també parla de les tradicions de la Catalunya Nord, de manera que recull festivitats importants com la festa major de Perpinyà -que se celebra per Sant Martí- , el «poble del Nadal» (Bacarès, que els últims anys s’ha posat de moda entre els gironins) o la festa de l’ós, que també té molta importància a tota la Catalunya Nord.

Per tal d’elaborar el llibre, Rodríguez s’ha documentat amb arxius de premsa i demanant fotografies a les entitats de les quals parla. L’índex està organitzat d’acord amb el calendari litúrgic, a partir de l’Advent, ja que moltes tradicions tenen, en el fons, arrels cristianes. Per exemple, Rodríguez recorda que és gràcies a la Quaresma que se celebren els carnavals, «que són festes de disbauxa després d’un temps teòricament de repòs quaresmal».

I perquè les festes «mòbils» -és a dir, que canvien cada any de data- siguin més fàcils de localitzar, ha inclòs un calendari amb totes les dates des del 2022 fins al 2031.