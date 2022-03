El Black Music Festival ha tancat aquest cap de setmana una edició que ha portat la música afroamericana a més escenaris que mai, assolint l’èxit de públic en una trentena d’esdeveniments entre concerts i altres activitats.

La culminació d’aquest festival de música popular va tenir lloc ahir al matí al Parc del Migdia de Girona amb la recuperació, després de dos anys de pandèmia, del ja tradicional Black Music Pícnic, un esdeveniment familiar i gratuït que va comptar amb l’actuació de Dàmaris Gelabert, que hi va dur l’espectacle És l’hora del jazz. A més, també hi van actuar els barcelonins The Black Barbies i la Small Miller Band, una big band de joves músics de l’Escola Municipal de Música Cal Mariner de Sallent, al Bages.

Després de dues edicions marcades per la pandèmia, la vintena edició del festival ha permès tornar a una «certa normalitat», segons va explicar en declaracions a Dari de Girona el director del festival, Pau Marquès. En total, han estat tres setmanes de concerts repartits per les comarques gironines i altres localitats del territori català. A banda de diferents espais de Girona, el Black Music Festival també s’ha celebrat a Fornells de la Selva, Torroella de Montgrí, Corçà, Salt i a altres municipis com Barcelona, Viladecans, Reus o Perpinyà.

Retorn a la normalitat

Malgrat patir dos caps de setmanes de pluja, Marquès va valorar el festival «molt positivament». Tot i que es desconeixen les dades d’assistència, el director del Black Music Festival assegura que s’ha retornat a les xifres de l’any 2019. «Vam preparar el festival amb una incertesa total durant la pandèmia. No sabíem què ens torbaríem, però finalment hem recuperat els aforaments, les ganes del públic... estem molt contents», va afegir Marquès.

Nombrosos artistes reconeguts

Salt va donar el tret de sortida al Festival el passat 4 de març amb un concert de Zoo a La Mirona, omplint de gom a gom la sala, el que «no passava des de feia dos anys», expliquen els organitzadors. A més dels valencians, el festival ha comptat amb altres artistes locals com Joana Serrat, Xarim Aresté, Queralt Lahoz o la Black Music Big Band Junior, aquests darrers actuant a Corçà, una nova localitat que ha afegit el festival enguany a la seva programació.

D’altra banda, i gràcies a l’alleugeriment de les mesures per la Covid, en aquesta edició han tornat les actuacions dels artistes internacionals, com la francesa Zaz, que va omplir l’Auditori de Girona. Altres artistes que han passat pel Festival són el guitarrista nord-americà Cory Wong, la seva compatriota Gisele Jackson, els anglesos PBUG o els madrilenys Morgan.

A més, en motiu del vintè aniversari del Black Music Festival, l’organització va posar en marxa algunes accions especials, com la inauguració de l’exposició Black Music Colors a la Galeria Dual de Girona, que va comptar amb obres de diversos artistes plàstics. En la mateixa línia, es va programar una altra mostra col·lectiva de fotos dels 20 anys del festival al Claustre del Centre Cultural La Mercè.

Finalment, també ha estat novetat el Black Music Quiz, una activitat lúdica per a descobrir i aprendre sobre les músiques d’arrel afro-americana i els 20 anys del Black Music Festival, que es va celebrar a l’Ateneu 24 de juny, o la discoteca itinerant Silent Black pel Barri Vell, que asseguren que tindrà continuïtat en les pròximes edicions.

Segons el director del Black Music Festival, Pau Marquès, ja estan treballant en la pròxima edició, que serà del 3 al 26 de març de 2023 i que es planteja en un context «d’absoluta normalitat».