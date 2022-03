El retorn de Delafé y las Flores Azules als escenaris va inaugurar aquest dissabte el festival Strenes de Girona. Nerviosos, amb ganes i amb l’emoció a frec de pell abans de començar el concert, Oscar d’Aniello i Helena Miquel es van retrobar amb el públic set anys després per donar el tret de sortida a la gira de celebració dels 20 anys del grup. Hi havia ganes, moltes ganes, i el públic va embogir i no va parar de ballar des del primer minut un repertori que va resseguir tots els «temes clàssics» del grup i que també va portar a l’escenari Aquí Ahora, la seva nova cançó. Inici de luxe per a la desena edició de l’Strenes, que portarà a la ciutat Jorge Drexler, Sergio Dalma o Dorian i que aposta «desacomplexadament» per propostes emergents.

«Amb molts nervis, molta il·lusió, molta emoció, són moltes coses a la vegada». Així va descriure Helena Miquel les sensacions abans de pujar a l’escenari de nou com a Delafé y las Flores Azules set anys després de separar els seus camins professionals. «Ara fa temps que estem assajant, però no és el mateix que pujar a l’escenari. Fa set anys ens enteníem amb la mirada i això ho tenim una mica desentrenat, avui ho veurem», va afegir D’Aniello. Un retorn esperat El que va quedar clar des del primer minut és que el públic tenia ganes de retrobar-los junts i els assistents al concert a l’Auditori de Girona no van parar d’aplaudir, corejar cançons i ballar en cap moment. El repertori de Delafé y las Flores Azules no va oblidar cap himne, unes cançons que van marcar una època obrint camí i influint la música urbana.