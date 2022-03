Cory Wong ha assegurat, en diverses entrevistes, que l’objectiu principal de la seva música és «elevar al públic amb música instrumental que no tingui cant ni lletres és un repte divertit». Dit i fet. El guitarrista i compositor de Minneapolis va aconseguir dissabte a la nit que el públic que omplia la sala La Mirona de Salt -en un dels darrers concerts de la vintena edició del Black Music Festival- levités gairebé durant dues hores amb la seva energètica posada en escena, amb una sèrie d’inspirats riffs de funk i rock d’autèntic luxe amb els quals va demostrar ser tot un virtuós de la guitarra, a més d’un excepcional compositor.

Acompanyat de la seva banda, en la qual van brillar tots els seus integrants i especialment el bateria Armando López, el músic nord-americà va oferir un solemne recital en el qual es va ocupar de repassar bona part del seu darrer àlbum, Wong’s Cafe (2022), així com altres temes extrets de la seva ja dilatada trajectòria. No hi van faltar talls com Bluebird, Lilypad, Smooth Move, Tiki Hut Strut i Lunchtime. El concert es va cloure amb una impecable i molt corejada pel públic Dean Town, cançó original de la superbanda de funk nord-americana Vulfpeck, amb la qual Wong col·labora habitualment.