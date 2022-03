Durant anys ha estat el més jove de la seva generació, encara que fos el més gran dels que vam néixer més o menys a l’empara dels mateixos anys, a finals dels quaranta de l’últim segle. Aleshores a les Canàries no hi havia tan sols una dictadura, sinó una rara repressió moral accelerada per una església maldestre i entromesa, molt més entromesa que qualsevol de les capelletes que van tacar de pus la nostra postguerra.

Aleshores Fernando Delgado, que ara acaba d’enviar a l’infern tota la morralla que ha fet immoral la política espanyola (de Llevant a Occident, passant pel nostre Arxipèlag Canari), era un adolescent cridat per la poesia a donar-li el nom exacte a les coses. La ràdio va ser la seva primera vocació, la va exercir per triomfar en aquest monument quotidià la paraula que informa i excita. Va triomfar allà, i va assolir cotes d’audiència que el van fer popular al cel ia l’infern, on habitaven en un temps els seus enemics més explícits i també aquells que no es van atrevir a dir-li a les clares que l’enveja els portava a un desdeny al que ell no va respondre en cap cas. Un cavaller que va continuar sent un noi.

Caminava com un poeta i era un poeta, recitava com un poeta i era un poeta, i aviat, a més, es va fer un narrador l’escriptura del qual va arribar a ser referència de tots nosaltres: com trucar a les coses, com explicar-les amb l’alè de la poesia. Ell se sabia la mètrica i la música, i en qualsevol ocasió era capaç d’improvisar una metàfora, amb l’adjectiu just, amb la ràbia que se li exigeix ​a algú que defensa els drets de la ciutadania en perill d’oblit.

La ràbia, que ara exhibeix per a memòria dels que tendeixen a oblidar com van ser els pitjors temps, ha combinat molt bé amb el seu caràcter, ja que pot ser un savi tranquil, però quan s’encén, quan deixa de banda les contemplacions, avança les mans, les recargola i les converteix en foc amb què va enderrocant un a un els pedestals dels pocavergonyes, de l’església i encara més avall. Mai va deixar que aquesta manera de ser, la combinació de ràbia i intel·ligència, ennuvolés la seva vista per a la mètrica, així que la seva escriptura és també ironia i música, aire que domina el que va dient perquè no quedi, en qui llegeix, només el rastre del foc.

Queda en un, quan el llegeix, aquell ritme que era característic quan s’entestava i començava a taral·lejar, cap endins, qualsevol ocurrència que després ens ensenyava en paper, com qui acaba de tornar d’un col·loqui fèrtil amb els seus mestres. A més, ha estat i és el més generós de tots nosaltres, així que ha tingut enemics també per aquest costat, doncs ho perdona tot, però no s’oblida que el món és ple de les espines que abunden en aquest Tots a l’infern amb el qual torna a la novel·la.

Mai no ha deixat de ser illenc, encara que tampoc en presumeix, i podria presumir més que els que creuen (o creiem) que el món resideix en nosaltres perquè som, ai, amos de les illes, quan les illes i els carrers no tenen amos, com tampoc no té un únic amo el do de la poesia.