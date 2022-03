Fernando Delgado signa la novel·la Tots a l’infern, que, en cert sentit, es pot veure com un homenatge al genial cineasta i amic seu Luis García-Berlanga. I no només pel títol proper a la pel·lícula Tots a la presó, sinó també pel relat d’una societat corrupta.

Amb una galeria de personatges reconeixibles, però de caràcter universal, Delgado despulla la societat de Vallina, capital mediterrània on la corrupció va provocar una gran putrefacció. El títol de Tots a l’infern és una picada d’ullet a Berlanga, un altre visionari que va retratar els perills del clientelisme partidista a Tots a la presó, rodada a l’antiga Model, precisament el centre penitenciari on després van acabar alguns d’aquells governants del Partit Blanc de la novel·la.

Hi ha l’infern?

L’infern és un espai incendiari on entren totes aquestes figures putrefactes, envejoses i tiràniques.

És pitjor l’infern o la presó?

La presó té infern.

Com construeix una novel·la d’actualitat política com a Tots a l’infern?

És una novel·la que he traspassat els últims anys, on els polítics no surten gens bé, com en aquest temps també sortiran malament.

El narrador és un antic confessor amb un halo místic. Ens ha confessat?

Sí, tinc un àmbit de confessió, sóc una mena de sacerdot laic, i m’he embolicat amb un personatge putrefacte.

Sap que Espanya és la societat menys religiosa del món, però amb les elits més catòliques?

El nacionalcatolicisme va tenir un veritable núvol. Els capellans no han viscut la seva religiositat interna, sinó que de sobte han entrat als amors de tots.

M’ha col·lapsat l’escena del míting a la plaça de bous.

A les Canàries no hi havia bous, però després vaig viure aquesta vida taurina d’una manera funesta.

Després vénen pàgines plenes de pudor i pluja de fang. Tot molt apocalíptic.

Doncs sí.

Els polítics actuals són els pitjors que ha conegut?

La política serà una mena de confraries, on els qui la freqüenten poden tenir fins i tot una certa religiositat interna, però ja no social.

Fernando Delgado també ha estat a la política.

He tingut sempre una aventura política en el sentit social. Com he dit sempre, sóc un cristià sense església i un socialista sense partit. Encara que ara amb partit, ja que he ingressat al Partit Socialista. Podria tenir la meva pròpia confraria socialista, participar-hi d’una manera activa, però no putrefacta.

També recorda la novel·la dels que venien a assaltar els cels.

El cel està perdut. Per això, aquesta participació a Tots a l’infern és fonamental.

Apareixen personatges molt reals i fins i tot notícies, com la de l’empresari de Gandia que va deixar un operari a les portes de l’hospital dessagnant-se.

Allò va ser terrible.

Ha agafat el testimoni de Chirbes?

No, a Chirbes l’he volgut molt i el vaig tractar quan era a Radio Nacional de España.

Havia esmentat Chirbes per les seves novel·les A la riba i Crematario, on també retrata la corrupció.

He viscut la narrativa de Chirbes com a lector.

Què li sembla la polèmica pels seus diaris?

Crec que Chirbes no els hauria volgut veure publicats perquè són molt íntims, i ell sempre va ser de neteja serena.

Per què el sistema de representació política s’ha corromput tant?

Al començament de la Transició es va arribar a tenir una certa dreta equilibrada amb Adolfo Suárez, i una esquerra ben erigida. Però en aquest darrer moment tot sembla trencat.

Al llibre es queixa que, fins i tot coneixent-se els casos de corrupció, la gent continuava votant aquells polítics.

Una cosa és el centredreta i una altra el PP. Aquells casos de corrupcions van ser terribles, mentre que a la UCD hi havia gent molt més neta.

Tots a l’infern és un cercle amb polítics, eclesiàstics, empresaris, on també queden retratats els periodistes.

El periodisme està més equilibrat, amb periodistes vigorosos i ferms, molt millor que en altres temps, tant als periodistes d’esquerres com als de dretes.

Hi ha molts passatges del llibre que recorden l’etapa d’articulista.

Mai no em va cansar l’articulisme. Era una prosa més personal.

Tanca la novel·la amb una menció íntima al pare, a la mare ia la verge. Molt bíblic.

Crec a la meva mare, fonamentalment. No hi ha cap pare, ni cap església.

La signatura final és: Casa del Carmen, València, 14 d’abril del 2021.

És un llibre pensat aquí a casa, però anant a les Corts de València anava ultimant la novel·la.

Quin és el seu personatge preferit?

Són personatges molt diferents i vívids.

Va tenir relació personal amb alguns?

Un d’aquells personatges va intentar que Polanco em fes fora de la ràdio. I una altra va voler insultar-me quan estava amb García-Berlanga, Fernando Vizcaíno Casas i Brines, que em van defensar.

El títol el tenia pensat abans del centenari de Berlanga?

Sí, ho vaig tenir decidit molt abans.

És una novel·la que des d’allò local ens porta a allò universal, amb el paper que juguen l’església i la política.

És un espai novel·lístic amb escenaris prudents que em permeten cert enriquiment i proximitat.